Rayo – Betis: el día más oportuno

Rayo Vallecano 0 Betis 0 Dimitrievski; Advíncula, Amat, Abdoulaye, Álex Moreno; Embarba, Mario Suárez, Comesaña, Kakuta; Trejo; y Raúl de Tomás. Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Emerson, William Carvalho, Canales, Lo Celso, Tello; Jesé y Loren. Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Encuentro correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga Santander. Vallecas (14.00, Gol).

Hay jaleo en la zona europea. Perdió el Getafe (cuarto), perdió el Alavés (quinto) y hoy se enfrentan Sevilla (sexto) y Valencia (séptimo). Río revuelto. A ver quién se lleva la ganancia. La tiene en la mano, en la suya, el Betis. Se mide a un rival confundido en la zona baja. Desesperado por ver un cambio con un técnico nuevo. Como el Celta hace unas semanas. El parón ha sido largo para todos. Quique Setién insistía en dos aspectos: ambición y atención. Repitió de nuevo que la meta es la cuarta plaza. ¿Por qué no? Y que Vallecas exige competir desde el minuto uno. No valen más despistes. Diez partidos. Treinta puntos en una cuenta atrás. Por ahora está fuera del objetivo pero depende de sí mismo. Esa condición la tienen casi todos los que están en el lío pero algunos ya han perdido y otros no ganarán. El día de la oportunidad para un Betis que llega después de dos triunfos seguidos fuera y con la mayoría de sus mejores hombres en perfecto estado de revista.

El cero de Getafe y Alavés y el duelo entre el Sevilla y el Valencia permitirían al Betis recortarle distancias a al menos tres de los cuatro rivales directos en Europa. Un caramelo de jornada. Los ha tenido así por delante en otras ocasiones pero pocas veces lo aprovechó. La exigencia de Setién en sus palabras del viernes tiene más sentido con estos resultados del sábado. Mientras el equipo se entrenaba conoció lo de Getafe, mientras se asentaba ya en su hotel de Madrid supo lo del Alavés. Hoy juega el Betis a las 14.00, justo antes que el Sevilla-Valencia.

Y será el horario otro de los protagonistas de un duelo con peculiaridades. Porque jugar a la hora de comer no es nada frecuente. Experimentos en los que manda la televisión y quedan atrás los deportistas, que se ejercitaron durante la semana para adaptarse a esta dinámica con almuerzos y descansos planificados para competir en esa franja. Incluso para el espectador será diferente. Ya veremos si cuaja la historia pero, por ahora, se estrena con el Betis.

Y con el Rayo, que es uno de esos equipos que ha visto cómo la zona baja se ha apretado de forma peligrosa. El triunfo del Celta no le vino bien al bloque de Paco Jémez, que seguro que importa su valentía que raya lo temerario a un bloque que enlazaba rachas malas o buenas con Míchel hasta que en una de las peores fue destituido. Con una plantilla irregular, su objetivo estaba claro desde el inicio de la temporada. Y también que su mayor peligro está en el cotizado Raúl de Tomás. Ahí tendrán que poner el foco los centrales béticos.

Vallecas propone un juego diferente a los equipos porque tiene dimensiones algo más pequeñas que el resto de estadios, como sucede con Ipurúa. Tres o cinco metros. Tampoco una barbaridad. Pero lo suficiente como para que se tenga en cuenta. Y más allá del dato objetivo, la sensación. Gradas cercanas, sin sitio detrás de las porterías… El Betis tiene que imponer su personalidad para arrebatarle la pelota al Rayo y ser protagonista. Si lo consigue sólo se encontrará frente a su dilema habitual: el tino ante la portería rival. Por eso ha ensayado tanto Setién y su cuerpo técnico el disparo a puerta, la finalización, el hambre en los últimos metros, la determinación. Quieren que aumente la frecuencia de los disparos a puerta. Veremos si en Vallecas se aplica no sólo la delantera sino esa segunda línea que tanto aporta para mover el marcador.

La semana de internacionales ha dejado a Lainez fuera por llegar demasiado tarde. De Guardado ya se sabía su ausencia por sanción. Francis no iba a llegar y Junior está recién reencontrado con el césped, por lo que se aplica paciencia y le restan algunas semanas para volver. De esta forma el espacio de las oportunidades se abre para el pujante Emerson. El lateral derecho debe ser suyo este mediodía. Hay ganas de verle desde el inicio para comprobar si hay algo más que lo que ha mostrado en los dos ratos en los que ha correteado por el césped siempre con circunstancias adversas. Lo normal es que Setién ponga a dos delanteros arriba y que mantenga el cuerpo del equipo. Feddal y Sidnei pugnan por un puesto en la zona izquierda.

Arbitrará Mateu Lahoz, un colegiado al que no le gusta pasar desapercibido. El Betis quiere aprovechar la oportunidad que le han brindado sus rivales. Un buen día para sumar y dejar en nueve las finales por conquistar. El rival es de la zona baja y los de Setién saben que para estar en Europa tienen que hablar con autoridad en estos campos. El día más oportuno. Lo tiene en su mano.