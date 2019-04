Rayo-Betis: A Europa no se vuelve por este camino

El hambre de puntos. Lo que movió al Rayo y lo que asustó al Betis. Como si no tuviera necesidad. Como si ir a Europa no fuera un objetivo perentorio. Como si negociar cada centímetro del campo no fuera una obligación. Ya avisó Setién pero ni él mismo se lo aplicó. La historia no es nueva. Y por esa reincidencia resulta más inquietante el dolor que deja. El punto, inmerecido, maquilla y esconde. Igual que otras veces mereció más y no lo logró, ayer el Betis debió perder. No lo hizo. Empató. Se puede mirar el vaso como se quiera pero el poso que deja Vallecas es que insistir por este camino es un error para los verdiblancos. Muchas de sus referencias están desinfladas en el momento clave. No es lógica la disolución de Lo Celso, por ejemplo. Se le exige porque puede dar. Diferente es el caso de Emerson, excesivamente verde para estos compromisos con colmillo. Fue Tello quien rescató un punto en una ocasión que fue un oasis entre tanto desierto granulado de desatinos. El Rayo, hundido y con la única agitación del cambio de entrenador, tuvo más hambre y se comió el terreno, la fe y la moral de un Betis que desperdició otra jornada en bandeja y ahora reduce el margen en las cuentas hacia Europa.

Las miradas se centran en Setién. Obvio porque su equipo tiene más palabras que las que balbuceó en Vallecas. No había dudas de lo que iba a realizar el Rayo. Paco no engaña a nadie. Presión altísima, defensa en la línea del centro del campo, bandas abiertas… Riesgos para un equipo al que no le quedaba otra cosa. La desesperación era su motor. Al Betis más que ambición por dar el salto aprovechando que el Getafe y el Alavés perdieron se le vio relajación. Excesiva confianza. No hacía falta morder. Pero LaLiga penaliza al que va de suficiente. Es un pecado. Y Vallecas pintó incomodidad para los de Setién. Preparados o no para ello, no supieron aplicar lo que precisaba un día así. Los duelos iban casi siempre para el mismo lado, los balones robados eran rayistas. También las faltas. Y, por supuesto, las ocasiones. Cada acción era un recado. No había tregua. Pau López tenía que evitar que el duelo recordara a Getafe o Leganés, que vaya las matinales o mediodías madrileños para el Betis.

Bebé iba a disfrutar del caramelo que era Emerson en su costado. Novato, el brasileño no las veía. La falta de presencia de jugadores como Joaquín o Lo Celso, asifixiados, obligaba al sobreesfuerzo atrás. El Rayo era pegajoso y el Betis no quería ensuciarse. Mandi casi hace el 1-0 evitando un remate de Bebé. El gol rondaba la meta bética. Álvaro disparó alto solo desde el punto de penalti. La tibia respuesta de Emerson tras pase de Joaquín no amedrentó al Rayo, convencido de que su planteamiento era ideal viendo las caras de los béticos. Al final le iba a salir bien porque un pase largo de Pau a Canales se convertía en un contragolpe local que condujo Bebé y remató De Tomás. El 1-0 premiaba al Rayo y hacía correr más si cabe al Betis al ritmo de la desesperación propia, de una reacción obligada a verse por debajo del marcador el día menos indicado. Otra vez. Más el miedo o la rabia que la inteligencia.

En el descanso los ajustes tampoco funcionan puesto que la bienvenida es un remate de De Tomás solo en un córner con Bartra enganchado en un bloqueo. Ya lleva trece disparos el Rayo. Las intenciones no bastan en los verdiblancos, con una presión tardía y desordenada. Y cuando consiguen superar una línea, falta. Mensajes de intensidad. De propiedad de lo que está en juego.

La situación es tal que Setién sacrifica a Joaquín y Lo Celso. Kaptoum toma el mando de las operaciones para liberar a Carvalho y Canales. Esta vez sí funciona aunque después de otra ocasión clara de De Tomás. Sidnei ya es lateral y Tello se descuelga como extremo. Todas esas innovaciones provocan que el Rayo regale metros y el Betis observe que, a pesar de todo lo sucedido, puede sumar. Loren aparece pero es Tello, tras jugada de los liberados Canales y William quien define con la fortuna del oportuno desvío de Tito. El duelo enloquece. Tello y Canales tienen dos faltas a pedir de boca en la frontal pero no aciertan. Tampoco Bebé en la portería bética. El hambre sí aparece ahora en dentelladas fuera de lugar y tiempo, que se acaba para sumar un punto y gracias.