Real Betis – Real Madrid: el día de los valientes

Betis 0 Real Madrid 0 Pau López; Francis, Mandi, Bartra, Junior; Canales, William Carvalho, Guardado, Joaquín; Lo Celso y Loren. Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Ceballos; Isco o Valverde, Brahim y Benzema. Hernández Hernández (Comité Canario). Encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander. Benito Villamarín (20.45 / Movistar Partidazo).

El Betis ya le ganó al Madrid. El Betis ya le ganó al Barcelona. En casa ajena. Donde a veces sabe mejor. Donde se oye el eco de los béticos que nunca faltan silenciando a los miles y miles locales. Para ello precisó valentía. Un argumento del que presume Quique Setién. Porque nunca le faltó a su equipo cuando se midió ante los transatlánticos de LaLiga. A ambos logró superarlos allí donde se sienten más cómodos. Sin embargo, el premio de relamerse con un aldabonazo así no lo cata el Villamarín desde hace años. Ahora tiene argumentos para soñar. Alimentados por la valentía, los jugadores heliopolitanos quieren más. No sólo borrar el mal sabor de boca de Huesca, no sólo arreglar el desacierto en la finalización ante la Real Sociedad, sino volver a llamar la atención en todo el orbe doblegando a un equipazo. Sí, porque aunque el carro de bajas lo tenga el Madrid lleno sólo hay que mirar a su presumible once para sentir, cuanto menos, respeto. El vigente campeón de Europa, un rival directo, hoy por hoy, en LaLiga.

Valientes tiene un puñado Setién en su vestuario. Empezando por él. Defensor de un estilo, de una manera de ver el fútbol que implica riesgos pero que atrae premios. Pero es que en su tropa esa idea no sólo ha calado sino que se han multiplicado los defensores. Si el futbolista disfruta juega mejor. Así los quiere Setién y así disfruta el beticismo cuando las cosas salen bien, que es en la mayoría de ocasiones. Por eso las esperanzas están intactas ante un Madrid que sin Bale, Asensio, Courtois, Llorente, Lucas Vázquez o Kroos. No hay bajas malas en una plantilla que va a presentar un once que cualquiera envidiaría con Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Ceballos, Isco, Benzema y Brahim. Ahí es nada. Vamos, que las ausencias claro que debilitan a los de Solari en su rotación pero ay de quien se fíe, que estará cavando su propia tumba.

«Nosotros vamos a presentar el mismo planteamiento que ante el resto de los rivales, variaremos poco o nada nuestras señas de identidad, como es la valentía», señalaba Setién. Y como buen valiente, el Betis querrá caer, si lo hace, de pie y no arrodillado. El Madrid está más accesible que en otras ocasiones por su mala racha y las citadas bajas. El Betis cuenta con una irregularidad solucionable desde su sala de máquinas. Quizás Setién repita el esquema que le funcionó mejor ante la Real Sociedad, con un 4-4-2 asimétrico en el que puede dar cabida a lo mejor que tiene, dada la baja atrás de Sidnei y la duda de Feddal, que ayer tuvo que retirarse del entrenamiento. Para que quepan Canales, William Carvalho, Guardado, Lo Celso y Joaquín el dibujo puede amoldarse a esta figura tan clásica. Son jugadores que seguro que se crecen, por diferentes motivos, en un día así. Carvalho y Lo Celso vinieron a LaLiga para jugar ante equipo como el Madrid; Guardado y Joaquín quieren disfrutar de los que van siendo sus últimos partidos contra rivales de tanto fuste; y Canales tiene ese pasado madridista que luce tanto como orgullo como ejemplo para los chavales con los que convive y convivirá en el vestuario, como el joven Lainez, que verá el partido desde el palco. Por cierto, que encajará en la idea bética, tal y como defendió Miguel Herrera, entrenador del América y exseleccionador azteca: «Tiene muchas condiciones, es un chico con talento, es un tipo muy valiente; no se esconde cuando le meten la pierna, está chaparrito, pero bien armado».

Junior va a condicionar mucho el once pero el hispano-dominicano lleva días soñando con este partido. Hace justo un año le sirvió para casi presentarse en sociedad interviniendo en un gol ante el Madrid. Ahora está en el punto de mira de un club tan poderoso. Sale de una lesión pero su recuperación está impulsada por sus ganas. Durante la mañana se conocerá si estará o no. El Villamarín también jugará este partido. Se prevé una importante entrada, como no puede ser de otra manera. Pita Hernández Hernández, sobre el que se recela en Heliópolis no por cuitas personales sino por lo condicionado que pueda estar ante las protestas madridistas por la actuación del VAR ante la Real Sociedad.