Real Betis – Real Sociedad (0-0): fue mejor pero pagó la falta de pólvora

Betis 0 Real Sociedad 0 Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Francis; William, Guardado (Tello, m. 62), Lo Celso, Canales; Joaquín (Boudebouz, m. 84) y Sanabria (Loren, m. 78). Rulli, Zaldua, Llorente, Le Normand (Héctor Moreno, m. 68), Theo, Zurutuza (Merino, m. 46), Zubeldia, Oyarzabal, Sangalli (Januzaj, m. 84), Juanmi y Bautista. Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó a Zaldúa, Zubeldia, Mandi, Llorente 26.273 espectadores.

Agridulce. Así es la sensación con la que se han ido los béticos del Benito Villamarín en la noche de hoy. El Betis quiso encarrilar la eliminatoria, buscó mucho más la portería rival que la Real Sociedad, pero pagó algo que le viene pasando factura a lo largo de casi toda la temporada: la falta de pólvora. Los de Heliópolis tuvieron ocasiones, bastantes más que el cuadro vasco, pero no acertaron. Se toparon con el larguero en una acción y luego no estuvieron finos en algunas otras, por lo que el 0-0 no se movió del marcador, porque la Real, que también pudo adelantarse, tampoco estuvo acertada. Lo positivo, aparte de que no estará Jaime Latre para ir minando la moral de los verdiblancos, es que irá a la vuelta sabiendo que no ha encajado y que los goles, como visitante, tienen valor doble.

El Betis mereció más. Fue, prácticamente, el único equipo que buscó la victoria en la primera parte. Tras unos minutos de indecisión, en los cuales la Real tuvo su ocasión pero apareció Mandi para desbaratarla, los verdiblancos tomaron el mando del encuentro y comenzaron a jugar de la forma que les caracteriza. Con nuevo sistema y cambios en el once, pero con la idea clara de tener la posesión y buscar la portería contraria. Y a eso se puso tras ese pequeño susto inicial. Le faltó contundencia, cierto, pero no se le puede achacar que no paró de intentarlo. El primero en hacerlo fue Joaquín con una falta lejana. Luego llegarían un gol (bien) anulado a Sanabria y un disparo que se fue muy alto de William Carvalho.

Los de Setién se iban acercando al gol, y fue Joaquín el que estuvo a punto de lograrlo al borde de la media hora de juego. El capitán recogió un rechazo, tras una jugada de Canales, y se sacó un zurdazo que se estrelló en el larguero. Con el esférico en el aire, Sanabria fue a por él y Jaime Latre pitó una falta a Rulli que nadie vio. A raíz de esa acción, la intensidad bajó un poco, pero la sensación de peligro siguió siendo del Betis, pero sólo Guardado lo intentó al borde del descanso, topándose con el guardameta visitante.

Tras el paso por los vestuarios, los de Heliópolis no tardaron en volver a intentarlo. Justo tras la reanudación, Lo Celso y Joaquín buscaron el 1-0. De forma tímida, pero no se amilanaron. Luego el capitán trenzó una jugada con Guardado, pero el centro del mexicano no llegó a un Sanabria que ya esperaba para empujar el balón. Y llegada la hora de partido fue Lo Celso el que dio un paso adelante. Primero, con un disparo desde fuera del área que hizo estirarse a Rulli. Cinco minutos después, con una jugada personal en la que otra vez apareció el portero visitante para sacar una mano izquierda salvadora.

La respuesta de la Real Sociedad asustó. Y mucho. Tanto que tuvo que aparecer Joel Robles para salvar a los suyos. La defensa del Betis no estuvo fino y Juanmi se fue solo hacia el guardameta local, quien estuvo más listo que el atacante y sacó su disparo. Se crecieron los vascos a raíz de esta acción y llegaron con bastante peligro varias veces más a la meta bética. Las sensaciones no eran para nada positivas, por lo que Quique Setién, que ya había metido a Tello por Guardado, volvió a mover el banquillo para introducir a Loren por Sanabria. Y, nada más entrar, el canterano provocó una falta al borde del área que intentó meter, sin fortuna, Joaquín.

Pero el Betis no paró de intentarlo, y fue Tello el que la tuvo tras una asistencia espectacular de Lo Celso. El argentino buscó al extremo entre líneas, pero el catalán no acertó en la definición. Y con el cuadro heliopolitano lanzado al ataque, sobre todo con Lo Celso intentándolo por todas las zonas, la que tuvo la ocasión más clara en la recta final fue la Real Sociedad, que lo intentó a través de una jugada personal de Oyarzabal. Afortunadamente para los intereses verdiblancos, el vasco no acertó y el 0-0 se quedó en el marcador de forma definitiva. La falta de pólvora le pasó factura al Betis.