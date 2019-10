Rubi ‘asciende’ a Ismael y el Betis negocia su renovación

La baja de larga duración de William Carvalho, quien según las primeras estimaciones que se realizan desde el Real Betis estará entre dos y tres meses de baja después de la operación a la que se someterá hoy en Lisboa, ha hecho que Rubi haya tirado del canterano Ismael, que a partir de ahora tendrá un sitio más frecuente en el primer equipo verdiblanco. El palaciego, de 19 años, tiene contrato hasta 2021 pero el Betis ya ha avanzado de manera seria en el diálogo con sus agentes para ampliar la vinculación y elevar su cláusula de rescisión, que actualmente es de 25 millones de euros tras su estreno con el primer equipo en el tramo final del duelo en Pamplona.



Miguel Calzado, responsable de la cantera del Real Betis, es quien está llevando el diálogo con los agentes de Ismael para cerrar un contrato similar al que ha firmado recientemente Raúl hasta 2023 y con una protección mayor en caso de interés de otros equipos por sus servicios. Es la apuesta por la nueva generación de canteranos que realiza el club heliopolitano. Las relaciones entre el Betis y los representantes de Ismael, que son los mismos que llevan a Pedraza y Camarasa, son bastante buenas y las partes confían en que el acuerdo quede sellado en breve sobre todo ahora que Rubi ha dado el paso de tirar de manera más continuada del mediocentro.



Las partes prefieren, en todo caso, dejar a un lado el protagonismo de la renovación para que el futbolista se centre en ofrecer el mejor rendimiento en esta oportunidad que le quiere dar Rubi para que se asiente en el primer equipo. El técnico catalán quedó, tras la pretemporada, convencido de las posibilidades futbolísticas del joven palaciego, que se ha ejercitado ocasionalmente con el primer equipo pero ante la baja de William Carvalho va a tener más opciones ahora. De hecho, en el choque del pasado fin de semana del Betis Deportivo ante el Ceuta no fue alineado de inicio por Manel Ruano a petición de Rubi, según Estadio Deportivo, ya que el técnico del primer equipo no quería correr muchos riesgos con Ismael, que jugó sólo la última media hora.



Lo cierto es que Ismael ayer era uno más en la sesión y que cuenta con muchas opciones de entrar en la convocatoria para viajar a San Sebastián. William Carvalho será operado hoy y su baja es de larga duración. Rubi no quiere hacer experimentos en la posición de mediocentro y, en principio, respetará la jerarquía para que Javi García, Guardado o Canales ocupen el puesto de pivote. Otra opción es Kaptoum, que está en el proceso final de salida de la lesión que sufrió el día del Getafe, cuando fue sustituido en el descanso. Por ahora no está entre los planes del técnico avanzar a un central al centro del campo, aunque no se descarta en un futuro.



Ismael se formó como interior en las categorías inferiores y su progresión llamó la atención del Barcelona hace dos temporadas y del Valencia la pasada campaña, que quería reclutarlo para su filial. El Betis ató su continuidad hasta 2021 con un contrato firmado a principios de julio, unos días antes del arranque de la pretemporada, en la que Ismael dejó muy buen sabor de boca con los profesionales del primer equipo. Acabó la temporada con muy buen nivel saltando del juvenil al Betis Deportivo, no estuvo en la gira por Estados Unidos tras finalizar la campaña pero sí aprovechó su oportunidad en verano para destacar con sus actuaciones. Ahí se ganó Ismael un sitio en los planes de Rubi, que ha preferido ir con paciencia en la gestión del canterano para que fuera haciéndose con el puesto de pivote dada su precocidad y sus buenas condiciones para evitar precipitaciones.



La lesión de William Carvalho no le dejará jugar hasta primeros de 2020 pero eso no facilitará al Betis poder sustituir su ficha en estos momentos, ya que no se trata de una baja de larga duración (ha de ser superior a los cuatro meses) y, en todo caso, la plantilla tiene vacantes ya que no se agotaron en verano las 25 fichas y siempre existe la opción de contratar a un mediocentro que esté ahora sin equipo, aunque no es una posibilidad que se esté barajando en la dirección deportiva verdiblanca. En todo caso, esperar al mercado de enero y ver si puede encajar algún futbolista en esa u otra posición.

Ismael fue empleado por Rubi en el tramo final del encuentro liguero ante el Osasuna para cerrar el encuentro pero no como pivote, sino como interior en lugar de Guardado. Javi García jugó completo ese encuentro en la posición que ahora deja vacante William Carvalho, que en Pamplona no estuvo por sanción al ser expulsado en la primera mitad del duelo con el Getafe. En las dos ausencias del internacional portugués Rubi ha empleado a Javi García, en El Sadar, y al doble pivote Canales-Guardado en el último choque ante el Eibar. En el estreno liguero ante el Valladolid, además, William y Javi García compartieron titularidad. Kaptoum es otra posibilidad para este domingo aunque acaba de salir de una lesión y siempre que jugó lo hizo acompañando a un pivote más puro.



La confianza de Rubi en Ismael es parte de lo que se reclamaba al nuevo técnico verdiblanco entre sus tareas después de la excelente respuesta de los escalafones inferiores béticos en las últimas campañas con jugadores como Ceballos, Fabián, Loren, Junior o Francis. Tiene el Betis Deportivo, entrenado por Manel Ruano, un ramillete de futbolistas con proyección que en el club esperan que puedan alcanzar el primer equipo en un tiempo cercano como Robert, Rodri, Abreu o los casos ya confirmados de Raúl, que ha jugado en dos partidos en Primera, e Ismael, que ahora puede aprovechar una nueva oportunidad tras la baja de William Carvalho. Mientras, la entidad blinda con cláusulas millonarias a estos jugadores tras lo aprendido con otras situaciones de jugadores de la cantera.