Real Madrid-Betis: Presencia en el cierre liguero

Real Madrid - Betis - Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Bale, Brahim y Benzema. Joel; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, William, Guardado, Tello, Junior; Lainez y Loren Undiano Mallenco (Comité Navarro) Santiago Bernabéu. 12.00. beINSPORTS

Punto y final a una temporada con mucho que contar y analizar. El Real Betis cierra su calendario liguero con una visita al Santiago Bernabéu. Una cita siempre señalada por aficionados y profesionales que, sin embargo, en esta ocasión ha quedado relegada a un discreto segundo plano por varios motivos. Para empezar, el domingo pasado se confirmó de manera matemática lo que se venía barruntando desde hacía tiempo, es decir, que las opciones béticas de repetir clasificación para competición europea por segundo año consecutivo se evaporaban tras los resultados de la jornada. Hoy, lo único que resta por saber es el puesto con el que los de Heliópolis cerrarán la campaña 18-19.

En caso de triunfo ante el Real Madrid, los verdiblancos alcanzarían los 50 puntos, misma cifra con la que la Real Sociedad, noveno, y el Alavés, décimo, se despidieron ayer del campeonato tras perder en el campo del Espanyol y superar al Girona en casa, respectivamente. En caso de empate o derrota en el Bernabéu, habrá que esperar al encuentro de la tarde entre el Eibar y el Barcelona para comprobar si el conjunto vasco, con un punto menos que el Betis en estos momentos, iguala o no a los verdiblancos en la clasificación definitiva. Precisamente, el desenlace final de la carrera europea genera otra lectura en clave bética. Hace apenas tres semanas, el equipo de Setién recibió en el Benito Villamarín al Espanyol. El empate (1-1) dejó a ambos conjuntos igualados a puntos, 44, en la tabla con apenas tres jornadas por delante. La séptima posición estaba ocupada entonces por el Athletic con 50 puntos. Ayer, la fiesta se vivió en Cornellá después de que el Espanyol sumara su tercera victoria consecutiva (Atlético, Leganés y Real Sociedad). El 9 de 9 firmado por el equipo de Rubi le permitió superar al conjunto de Asier Garitano y hacerse con el último de los billetes continentales.

Para afrontar el último partido liguero, Setién confeccionó una lista de 18 futbolistas con un solo cambio respecto al encuentro disputado hace siete días en el Benito Villamarín ante el Huesca. Se queda fuera el capitán Joaquín, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, y entra Sergio León. Consultado por las ausencias en muchas de las alineaciones de la temporada del delantero bético y de otro compañero como Javi García, descartado en la convocatoria para Madrid, el técnico dijo que «para mí, todos los jugadores son iguales. No marco diferencias. Les doy lo que se merecen en función de mi criterio futbolístico tratando de equivocarme lo menos posible. No pongo jugadores porque me caigan bien, lo único importante es que el equipo gane. No tengo ninguna cuestión personal». Más allá de las decisiones técnicas, en el cierre de la temporada liguera no podrán estar por lesión ni Canales ni Barragán. En el Bernabéu, el Betis buscará dar una versión lo más digna posible antes de tomar un vuelo que les lleve hasta Estados Unidos para afrontar los dos amistosos con los que se cerrará el curso.

Hay mucho contraste entre el partido de hoy y el último precedente bético en campo madridista. Hay que remontarse a septiembre de 2017, en los primeros pasos del Betis de Setién. Era la quinta jornada liguera y los verdiblancos llegaban después de acumular dos triunfos y dos derrotas. El partido de Chamartín se decidió en los últimos instantes, después de que el equipo de Setién tuviera el balón con criterio y profundidad. Tello abrió a la banda derecha, Barragán apartó a Boudebouz para sacar un centro medido que Sanabria remató de cabeza con acierto para superar a Keylor Navas. El 0-1 sirvió para romper la mala racha que había llevado al Betis a no ganar en el Bernabéu desde la temporada 98-99 y, sobre todo, para aclararle el camino a Setién en sus primeros pasos en Heliópolis. Ahora, cosas del fútbol, el técnico verdiblanco afronta el encuentro de este mediodía sin que la entidad se haya pronunciado públicamente sobre el año que le queda de contrato.

Por su parte, el Real Madrid cierra una mala temporada, sin grandes títulos y con la única conquista del Mundial de Clubes, en el fin de un ciclo en el que logró cuatro de las cinco últimas Liga de Campeones y el adiós de jugadores como Gareth Bale. No estarán disponibles por sanción Jesús Vallejo y Casemiro, mientras que por lesión se quedarán fuera Odriozola, Mariano, Sergio Ramos que esperaba regresar pero no tuvo la evolución esperada en su sóleo izquierdo y un viejo conocido de la afición bética, Dani Ceballos. El utrerano se sometió ayer a unas pruebas en las que se le diagnosticó una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho. En un final de temporada con mala imagen de visitante, el equipo de Zidane ha lavado su cara en el Bernabéu donde ganó todos sus partidos desde el regreso del técnico. Buscará un triunfo final ante su afición, disgustada por el bajo rendimiento. Se espera que, aunque Zidane no confirma la situación de la portería y la salida de Keylor, entregue la titularidad al costarricense. En defensa buscará estabilidad con el regreso de Varane y Fede Valverde es el favorito para ser el ancla del equipo. En ataque aparecen numerosas opciones con Vinicius, la última oportunidad para Bale y Marco Asensio, Isco, Lucas Vázquez o Brahim esperando minutos. Benzema busca dos goles que le permitan igualar el mejor registro goleador de su carrera.