Real Sociedad – Real Betis: mucho más que una eliminatoria

Real Sociedad 0 Betis 0 Rulli; Zaldua, Moreno, Llorente, Theo; Illarramendi, Pardo, Merino; Jon Bautista, Oyarzabal y Juanmi. Joel Robles; Mandi, Bartra, Feddal; Barragán, William Carvalho, Canales, Lo Celso, Tello; Loren y Sanabria. Prieto Iglesias (Comité Navarro). Encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Anoeta (19.30 / beIN LaLiga).

El Real Betis se juega hoy vida y crédito, tranquilidad y esperanza, estabilidad y futuro. La Copa, el camino más corto para una alegría, no debe comportar la primera decepción. No hay motivo para planteárselo en la previa. Con un 0-0 en la ida tras mostrarse superior al rival, la Real Sociedad, quizás el equipo más en forma de las últimas semanas (ganó en el Bernabéu y en casa al Espanyol), encara el choque de hoy con la confianza depositada en el buen juego de la segunda parte ante el Madrid y con la intención de hacer daño, puesto que cualquier empate con goles le sirve. Esta circunstancia va a incidir, obviamente, en el desarrollo de un partido entre iguales, como se ha visto en los dos duelos previos. Eso sí, el Betis es el que esta vez aparece con menos recursos ya que hombres como Junior, Guardado, Francis, Sidnei, Inui o Boudebouz no podrán jugar. Sí viajó Diego Lainez y aparecen tres canteranos que, en principio son complementos, como Tellado, Paul e Irizo.

Pasar a cuartos no sólo supondría una alegría enorme, sino el espaldarazo que necesita un grupo que es consciente de que hace las cosas bien pero que en este 2019 no acaba de obtener premio en forma de resultados tras las derrotas en Huesca y ante el Real Madrid. Inyectaría ilusión y calma, buenas compañeras de viaje durante una temporada. Enero es un mes decisivo para muchas cosas y hoy es un día en el que la plantilla bética, sin ninguna duda, tiene que dar un paso adelante.

Lo debe hacer con el esfuerzo sin recompensa en las piernas del partido ante el Real Madrid pero con la fe de que trata ante un igual al que ha derrotado y con el que empató mereciendo ganar. Cierto es que Setién no puede contar con un puñado de buenos futbolistas pero sí incorpora ya a Lainez y el once que puede sacar en Anoeta sí tiene forma de titular habitual. Es decir, de garantías. Las incidencias en forma de bajas pueden empujar a Setién a recuperar el sistema de tres centrales con Barragán y Tello de carrileros. El hoy es lo que importa cuando el ayer no soluciona nada y el mañana llegará condicionado por el presente. Si el Betis supera la eliminatoria verá alzada su confianza para tratar de recuperar el pulso en LaLiga, donde sólo ha logrado un punto de los últimos nueve y ha salido de los puestos europeos. Esta tesitura obliga a los de Setién a dar algo más que la cara frente a una Real que con Imanol se ha recuperado plenamente.

La pegada de Sanabria, Loren o Sergio León, la creatividad en la zona ancha y la frescura de Lainez, así como la consistencia defensiva (Imanol recordaba ayer que el Betis sólo ha perdido dos veces por más de un gol en la presente temporada) han de aparecer en un choque que dejará huella porque una presencia en cuartos es ya cosa seria y porque caer ante un igual como la Real siempre dejará la sensación de que el Betis pudo hacer más.

La solución, con arbitraje de González Fuertes, en Anoeta esta tarde. El Betis quiere estar en cuartos y depende de su capacidad para superar a una Real Sociedad recuperada pero a la que puede superar. Un paso más en la Copa del Rey permitiría inflar con sentido la esperanza de cumplir en una competición especial y abrazar el objetivo de llegar lejos cuando hay argumentos para ello.