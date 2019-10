El Betis no es un equipo muerto. Desequilibrado en sus líneas, desajustado, frágil atrás, con poco control de la pelota, con desconexiones irresponsables… Pero tiene vida. Desordenada y preocupante pero con voluntad. Presenta Rubi en su planteamiento una valentía confundida. Un equipo construido desde adelante hacia atrás, con pilares inestables, que navega zozobrante porque cualquiera le puede generar una tempestad. La Real Sociedad no es un conjunto del montón. Por supuesto. Pero tiene debilidades que no supo aprovechar el Betis. Rubi tiene trabajo por delante si no quiere quedarse sin el mismo. Con una plantilla así, que haya tantos jugadores que se sientan desconocidos con su propio fútbol induce a una seria preocupación y a buscar responsables en el lugar habitual: el banquillo. Tendrá mil disculpas el técnico por expulsiones, VAR, postes y demás pero se adelgazan con el paso de las jornadas hasta que únicamente queda la duda de cuánto puede soportar el Betis un rendimiento tan irregular.

Porque en San Sebastián sí supo ponerse por delante. Fue una acción aislada en el guión que se estaba escribiendo. Porque la Real tenía más la pelota y hacía que al Betis se le empequeñeciera demasiado el campo. Porque la medular verdiblanca era un desierto y la segunda línea local estaba carburando para perfilar sus ataques. En ese contexto, Barragán y Joaquín cosieron una sucesión de paredes en la derecha que dejaron solo al lateral, quien avanzó y su centro lo remató el bendecido Loren. Gol. Confirmado por el VAR porque el asistente lo había anulado erróneamente. Con el 0-1 llegaba lo que tanto habían demandado Rubi y sus jugadores: ventaja. Pero no cambió nada. No era ese el problema. Sino que el Betis es un equipo acomplejado por sus defectos, que residen casi todos en sus grietas en el repliegue defensivo. Y también en ataque. Ve uno moverse el balón y casi siempre se maneja en inferioridades el grupo verdiblanco. Tanto a la hora de frenar los ataques como cuando los genera. Y eso tiene muchas interpretaciones, tanto de implicación como de pizarra.

Con todo ello, el 1-1 llegó de una falta inexistente de Fekir a Oyarzabal. El francés, Loren y Borja tuvieron que bajar a defender más de lo debido, interpretar papeles que no les salen tan bien en zonas comprometidas. En todo caso, Oyarzabal cayó fulminado por nada y Soto Grado corrió a pitar una falta lateral que acabó en gol tras varios rechaces y despeje desafortunado de Javi García hacia su red. El partido se juega más en el terreno verdiblanco y la pelota le dura a los de Rubi menos tiempo que la repetición de una jugada por televisión. En esa tesitura, lo normal era lo que iba a suceder y fue Willian José quien se adelantó a Barragán y firmó la remontada con un disparo desde el punto de penalti, zona vacía en el repliegue bético, tras internada de Zaldua.

Al desesperado Betis, que revive pesadillas recuerrentes, le interesa que el partido enloquezca y lo consigue por un tramo. Jugando a la ruleta rusa parece que considera que tiene más opciones. Bartra es el primero que se apunta yendo arriba a la aventura y su disparo desde la frontal es la respuesta. Pero menos mal que Álex Moreno es el más atento de la clase y salva bajo la línea cuando Portu supera a Joel Robles tras despiste en un saque de banda. Y, de inmediato, Fekir replica con un disparo cruzado tras taconazo de Canales. Pero el 2-1 no se mueve antes del descanso.

Rubi suele leer bien los partidos en los intermedios pero en Anoeta no pasó lo que pretendía. La Real fue a matar el partido y lo consiguió. Rondó el área de Joel con tanta asiduidad que el Betis se quedó pequeño en su campo, como con un muro en la medular. Odegaard era el director de orquesta y los béticos sólo ponían una torpe percusión, con fallos impropios. Fekir, todo calidad y amor propio, quería hacer la guerra por su cuenta con el resto del equipo esperando a ver qué se le ocurría siempre con un rival colgado a su espalda. Y así tampoco podía funcionar nada constructivo. Álex Moreno pidió el cambio porque evitó con su gemelo que Willian rematara. Y, aunque el Betis quería desperezarse, el tanto de Portu iba a culminar una jugada grotesca, una sucesión de errores en el despeje de Bartra y Canales, y con el resto marcando zonas pero sin llegar a la pelota hasta que ésta la toma el menudo delantero realista y bate con un fuerte disparo a Joel.

Ahí Rubi se sienta en el banquillo, Joaquín dice que no con la cabeza, Javi García se mesa los cabellos y Mandi busca explicaciones. El Betis está perdido. Javi García le da una patada muy dura a Odegaard que merece roja pero se queda en amarilla. Rubi agota los cambios con Tello y Guardado. Joaquín lanza una falta al larguero, Guardado no remata bien tras un centro de Pedraza y Tello también se encuentra con el travesaño, por dos veces, y la línea de gol tras confirmación del VAR. Una reacción digna del Betis, respondida por un afortunado poste de Oyarzabal. Se va arriba el Betis, Loren provoca amarillas y acaba con Mandi y Bartra en el área rival pero ningún gol más iba a llegar. Otra derrota, nueve de 27 y confianza en el club en que Rubi puede cambiar una situación que se convierte en crítica al ver al Betis en puestos de descenso. Preocupación lógica y búsqueda de soluciones para evitar males mayores.