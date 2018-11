Relevo histórico del Betis a base de goles

Hay un dato contundente que refleja de manera clara el impacto de lo hecho por el Real Betis el pasado domingo. Ningún equipo había sido capaz de marcar cuatro goles en el Camp Nou al Barcelona de la era Messi. Lo hizo el Betis, uno de los conjuntos que más problemas había tenido en las primeras semanas de la presente competición a la hora de ver portería. A falta de una mayor contundencia por parte de los delanteros de la plantilla, la aportación de otros futbolistas ha sido decisiva para anotar en las citas jugadas contra el Celta, Milan y Barcelona. Jugadores con intenciones ofensivas. Partiendo desde zonas centrales o desde los extremos. Los remates de Junior, Joaquín, Lo Celso y Canales acabaron en las redes de Ter Stegen y quedaron grabados para siempre en la memoria de los béticos. Cuatro goles que servían para darle un giro a la historia. Volvía el Betis a ganar un partido liguero en el Camp Nou 20 años después de la última vez. Lo había hecho en el verano de 2005, con los dos tantos del canterano Dani (1-2), pero el encuentro correspondía a la vuelta de la Supercopa de España.

Ahora, el conjunto dirigido por Setién y capitaneado en el terreno de juego por Joaquín ha tomado el relevo del entrenado por Luis Aragonés en la primavera de 1998. Prats; Otero, Solozabal, Olías, Luis Fernández; Finidi, Cañas, Nadj, Jarni; Oli y Alfonso formaron en el once titular de aquella tarde de mayo en la que también participaron del triunfo Cuéllar, Márquez y Ureña. Bogarde había adelantado al Barcelona, Alfonso puso el empate antes del descanso y el doblete de Finidi hizo realidad una victoria que se ha mantenido vigente durante dos décadas.

«Creo que el éxito de lo ocurrido el domingo fue el planteamiento que hizo Setién, no dejando pensar al Barcelona, presionándolo muy arriba. No perdiendo fácilmente el balón cuando lo recuperaban. Y luego, fueron muy efectivos en las ocasiones que tuvieron», afirma el autor del primer gol bético en el triunfo del año 98 cuando ABC de Sevilla le pide una primera valoración del encuentro disputado el domingo pasado en el Camp Nou. Alfonso destaca, «el modelo y la idea que tiene Setién para jugar, sobre todo ante rivales como el Barcelona, que les gusta tener mucho tiempo el balón y presionar muy arriba. Cuando le juegas de igual a igual, como hizo el Betis, resulta que se pueden ver sorprendidos». La repercusión de lo realizado por el cuadro bético ante Messi y compañía ha sido máxima. «Lo que todo el mundo destaca es la valentía y el planteamiento realizado en el Camp Nou. Creo que es la explicación del éxito logrado ante un equipo como el Barcelona, que está acostumbrado a ganar y al que no es fácil jugarle como lo hizo el Betis». Desde la distancia, Alfonso no pierde de vista el caminar verdiblanco en un año de expectativas por aquello de participar en tres competiciones. «Ahora hay que seguir igual. En la misma línea, recuperar posiciones en la clasificación y hacerse con la confianza que, en las últimas jornadas quizá no había tenido el equipo», añade.

Triunfo que ha acaparado páginas de periódicos y minutos de radio y televisión. A nivel nacional e internacional. Con futbolistas béticos que salen reforzados, como William Carvalho. Y otros que salieron del estadio azulgrana encumbrados. Es el caso de Lo Celso, protagonista en el apartado goleador. Al acierto mostrado en la competición europea, con los tantos firmados contra el Dudelange y el Milan por partida doble, sumó el de Barcelona, primero que anota en LaLiga. El argentino y sus compañeros grabaron su nombre en la memoria verdiblanca. Tiempo para disfrutar de un triunfo que tendrá más recorrido debido al parón liguero por las selecciones. Queda algo lejos todavía la visita liguera a Villarreal. Ahora es el momento de enmarcar lo hecho en el Camp Nou.