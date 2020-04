Roberto Carlos rememora lo que le costaba defender a Finidi y Joaquín

El exjugador del Real Madrid y la selección brasileña, Roberto Carlos da Silva, trató varios asuntos en una charla que mantuvo ayer con sus seguidores de su cuenta personal de Instagram. En dicha charla fue preguntado por quiénes habían sido los jugadores que más le costó defender en su época de jugador. Y de cuatro futbolistas que nombró, dos eran del Betis, Finidi y Joaquín.

En concreto, el ahora comentarista de la televisión oficial del conjunto madridista, relata que “tuve varios, como Eto’o, Finidi o Joaquín, pero creo que el más difícil, y menos mal que vino a jugar conmigo al Real Madrid, era Luis Figo. Era muy pesado, el más difícil de marcar de mi vida. Fue un gran jugador, un excelente jugador”.

Los piropos de Joaquín hacia Roberto Carlos son mutuos. En una entrevista publicada por El País antes de que se disputara el Betis-Madrid del 8 de marzo, justo antes de que se parara la competición por el coronavirus, Joaquín contó la siguiente anécdota: “Hubo un partido en el Villamarín donde le hice un gol a Casillas. Me estaba saliendo un partido perfecto. Ya tenía un buen rolo con Roberto, que en una jugada me dijo: ‘Joaquín, deja de correr o te reviento’. Que conste que fue en broma, porque lo tenía ya con la lengua fuera. Roberto Carlos era muy deportivo. Ha sido, sin duda, el mejor lateral al que me he enfrentado. Era fuerte, potente y rápido. Yo me motivaba mucho cada vez que me enfrentaba a él. Lo pasamos muy bien cada vez que recordamos”.

Hay que recordar que, para gloria del beticismo porque lo disfrutó hasta lo que pudo antes de la presente etapa, Joaquín fue objetivo durante mucho tiempo de Florentino Pérez para llevárselo al Real Madrid. Pero Lopera no quiso atender a las múltiples ofertas que tenía por el capitán verdiblanco, que estuvo hasta que tuvo que ser vendido al Valencia. Quién le iba a decir a los protagonistas de la foto que ilustra esta noticia, en un Madrid-Betis del Trofeo Carranza del año 2006, que aún Joaquín iba a estar en activo y haciendo las delicias de toda la afición bética.