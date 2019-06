El rol goleador de Rubi

Una de las señas de identidad del Real Betis 18-19 fue la baja aportación goleadora de los delanteros. De hecho, el acierto de centrocampistas con marcado acento ofensivo como Canales y Lo Celso ayudaron a sostener al equipo dirigido por Quique Setién y solucionaron papeletas en LaLiga, Copa del Rey y competición europea. Centrados en el campeonato regular, en el que el Betis acabó décimo tras catorce victorias, ocho empates y diceiséis derrotas, el acumulado anotadorde los verdiblancos quedó fijado en 44 goles. De ellos, apenas diez llevaron la firma de los delanteros centros.

Loren fue el que más acertado estuvo. En su primer campaña completa en la Primera división, el canterano dibujó una trayectoria irregular. Logró seis goles en los 33 partidos ligueros en los que participó. A su cuenta particular añadió los dos conseguidos en la Copa del Rey, torneo en el que jugó seis encuentros. El mismo número de oportunidades tuvo en la Liga Europa, sin embargo no fue capaz de ver portería en el torneo continental. La aportación del resto de atacantes quedó reducida a los dos goles anotados por Sanabria, cifra idéntica a la de Jesé. Precisamente, el futbolista canario llegó a Heliópolis en el mercado invernal para cubrir la baja del paraguayo, que llegó a un acuerdo para marcharse al fútbol italiano. Jesé participó en catorce partidos ligueros. Logró el único tanto en la victoria a domicilio lograda en el campo del Celta (0-1) y también marcó en la visita de la última jornada al Santiago Bernabéu (0-2). No vio portería en los dos partidos de la semifinal de Copa del Rey ante el Valencia ni tampoco en los minutos que tuvo en la eliminatoria europea ante el Stade Rennais. Los números ligueros de Sanabria son casi calcados a los del Jesé: dos goles (Eibar y Huesca) en 15 partidos jugados. En Europa anotó otros dos (Dudelange y Milan) y también dos logró en la Copa (Racing y Espanyol). Precisamente ante el equipo blanquiazul en los cuartos de la Copa vivió Sergio León una de las pocas alegrías de la temporada. El atacante, con menos minutos que en su primera temporada con Setién, sólo vio portería en la Copa (Racing, en dos ocasiones, y Espanyol).

Precedente en Cornellá

Por tanto, la eficacia de los referentes en ataque se ha convertido en un asunto prioritario de cara al proyecto bético que arrancará en poco más de dos semanas. «Hablando con la secretaría técnica tenemos claro que en la parte de arriba debemos encontrar jugadores que nos den un valor añadido a lo que tenemos. También tenemos que ver a los que ya tenemos, son jugadores perfectamente capacitados aunque hayan tenido un año no muy bueno», comentó el nuevo entrenador verdiblanco, Rubi, en su presentación oficial. «Este año he tenido a Borja Iglesias, pero han sido 14 jugadores los que han marcado goles», añadió el técnico catalán cuando recordaba el pasado más cercano mientras miraba al futuro inmediato.

El Espanyol de Rubi, séptimo al final del campeonato regular después de acumular 14 victorias, 11 empates y 13 derrotas, logró un total de 48 goles, los mismos que el quinto clasificado, el Getafe, y cuatro más que el Betis. A la cabeza de todo, el futbolista al que se refirió el técnico en su primera comparecencia en Heliópolis: Borja Iglesias. La trascendencia del futbolista gallego en el Espanyol 18-19 fue máxima. De hecho, más de un tercio de los goles del equipo blanquiazul en el campeonato liguero llevaron su firma. Otro detalle agranda todavía más el papel de Borja Iglesias, capaz de lograr 17 tantos en 37 encuentros. Ninguno del resto de delanteros centros de la plantilla le hicieron sombra. Un viejo conocido de la afición bética, Sergio García, participó en 29 partidos del campeonato regular logrando dos goles (Levante y Betis). Antes de hacer las maletas para marcharse al fútbol chino en el mercado invernal, Baptistao anotó también dos goles en LaLiga (Alavés y Real Madrid) y uno en la Copa (Betis). La marcha del brasileño llevó al Espanyol a buscar un futbolista de ataque. Llegó el argentino Facundo Ferreyra, procedente del Benfica, que sufrió una lesión y que participó en nueve partidos en los que logró un tanto (Athletic).

Rubi destacó la pasada semana el hecho de que parte del gol del Espanyol 18-19 se dividió entre muchos de los componentes de la plantilla. Pero sin olvidar el significado del trabajo de Borja Iglesias. En Heliópolis echaron precisamente en falta la presencia de un delantero que sacara adelante momentos claves. Ahora, con un planteamiento llamado a tratar de salir con el balón jugado desde atrás pero sin descartar la opción de buscar por la vía directa la zona de ataque, la búsqueda de un ‘nueve’ de referencia se hace fundamental para el Betis.