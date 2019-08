Rubi: “Es una gran oportunidad de empezar ganando”

El entrenador del Real Betis, Rubi, ha ofrecido este sábado su primera conferencia de prensa previa al debut de los verdiblancos en la Liga, este domingo ante el Valladolid en el Benito Villamarín (21.00 horas). Un encuentro ante el que todos en el Betis desprenden ilusión por comenzar el curso con victoria, incluido el técnico catalán: “Estamos muy contentos de que llegue ya el primer partido tras un mes y medio durísimo de trabajo y muchas horas de trabajo para los jugadores. Todos tenemos ganas de sumar puntos y ver clasificaciones, de estar en el Villamarín, donde viviremos un momento espectacular con un himno precioso”.

En este sentido, Rubi quiere que su equipo pelee con todas las fuerzas por ofrecer un buen resultado al beticismo: “Esperemos que todos se puedan ir a casa felices. Hubo un mal comienzo el año pasado pero cada año es diferente. Es muy importante este arreón de ilusión que nos transmite la afición y que nosotros debemos mantener y alimentar. Este partido es una gran oportunidad de empezar ganando y debemos aprovecharla“.

Pero el entrenador bético no quiere confianzas en los suyos y alerta del peligro de pensar que el Valladolid es débil: “Es bueno tener confianza en ganar este partido, pero nunca por pensar que el rival es inferior. El Valladolid está preparado y cada año es mejor, como el buen vino. Ya ganó aquí el año pasado y nos equivocaríamos si saliésemos con demasiadas confianzas“.

Para ello, Rubi contará casi con total seguridad con su última adquisición, el delantero Borja Iglesias, aunque no quiso desvelar si lo colocará desde el inicio. “Borja era una necesidad del equipo y tras su llegada tenemos más competencia arriba. Está contrastado aunque lleve sólo un año en la Primera División. No puedo decir si va a jugar o no, no quiero avanzar nada por los rivales más que nada”.

Toda la atención de Rubi está puesta en esta jornada, sin hacer cábalas sobre la importante visita del próximo fin de semana al Camp Nou. “El gol de Aduriz fue espectacular, una lección para todos, salir con esa actitud aunque te toque jugar cinco minutos. No pienso en el Barça, sólo en el Valladolid. Si le ganamos iremos con la confianza muy alta a Barcelona”, expresó el entrenador bético.