Rubi “alucina” con Joaquín: “No se quiere perder ningún ejercicio”

Rubi, durante su entrevista con los medios oficiales del Betis, habló largo y tendido de Joaquín. El capitán sigue demostrando que es el primero en querer hacer las cosas bien y no se quiere perder ningún ejercicio. De hecho, el técnico barcelonés revela que el cuerpo técnico tiene que pararlo, porque aprietan “y no es lo mismo tener 37 años que tener 22”.

Joaquín, más que un capitán normal: “Pues sí. Yo no había tenido ninguna referencia negativa de Joaquín antes de venir, pero es que aún me ha sorprendido para mejor. Estoy alucinando con él. Cómo entrena, como un niño pequeño, con la ilusión que entrena, que no se quiere perder ningún ejercicio, que lo tienes que sacar porque estamos apretando y no es lo mismo tener 37 años, que el 21 de julio hará 38, que tener 22. Yo necesito apretar un poco más al de 22 que al de 37-38. Y a él le cuesta, quiere hacerlo. Tenemos que ser nosotros los que le decimos hasta aquí. Porque al final creo que jugadores que llegan a esta edad es muy importante que no pierdan la motivación. El fútbol tiene cosas muy duras y hay rutinas durísimas y disciplina. Ese 20% del fútbol que es aburrido, un jugador a esas edades hay que intentar ayudarlo para que no entre en ese aburrimiento antes de tiempo porque lo que nos puede dar es muchísimo, el talento que tiene es espectacular”.

Aportación de Joaquín fuera del campo: “Sí, fuera del campo sí, pero a veces me gustaría que la gente le dejara un poco tranquilo, pobre. Porque tiene que estar y tener su tranquilidad. Parece que porque es Joaquín todo el mundo se puede acercar y decirle ‘cuéntame un chiste’. El otro día dije ‘tú mira cómo juega al fútbol y déjalo, si te cuenta el chiste bien y si no… pero mira cómo juega’. Pero él es así, es tan natural y le gusta, así que nada”.

Jugadores que le han sorprendido: “Te diría que personalizar ahora… Es la pregunta más dura que me has hecho. Obviamente, la palabra sorprender es correcta, a veces dices ‘vaya, no pensaba que esto lo tenía tan bueno’, claro que lo hay. Pero en líneas generales lo que me está cautivando es la predisposición de todo el mundo y el dar siempre el 100% de lo que se les pide, eso me está gustando mucho”.