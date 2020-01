El entrenador del Real Betis, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ analizaba en la primera rueda de prensa de este año 2020 la situación actual de varios de los jugadores de su plantilla.

El preparador catalán quiso felicitar a todos los periodistas y aficionados verdiblancos el nuevo año y tuvo un recuerdo para el periodista de ABC de Sevilla, Antonio Marroco, recientemente fallecido, antes de entrar a valorar a sus jugadores.

El técnico verdiblanco, Rubi, espera que William Carvalho pueda incorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros a final del mes de enero. “Ya ha empezado a correr y a trabajar con mayor ritmo. Las perspectivas, y lo digo con la boca pequeña porque no soy médico, es que al final de mes pueda estar con nosotros. Va a llegar, va a terminar compitiendo con nosotros. No tenemos que pensar que no va a jugar más esta temporada”, comentaba el catalán.

Por último, Rubi analizó la situación personal de dos de sus jugadores: Javi García y Tello. “No me consta a día de hoy nada de que vayan a salir, ni que tengan intención. Queremos trabajar con ellos para que se vea al mejor Tello y al mejor Javi García posible, sabiendo que el mercado es imprevisible, tanto para las salidas como para las entradas”, finalizaba.