Rubi: “Me gustaría poder controlar más los partidos”

Rubi, entrenador del Real Betis, hablaba esta tarde sobre el encuentro que este martes (20.00 horas) enfrentará a su equipo con el Levante en choque correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Santander. El técnico verdiblanco afirmaba que el equipo valenciano es “un equipo muy valiente con señas claras de identidad”.

Sobre los errores a corregir de cara a ese encuentro señaló que “no hay tiempo para trabajarlo todo. Incidimos con muchos vídeos, con hablar las cosas, es más un análisis”. “En ataque tenemos que saber cuando tenemos que jugar desde atrás y los momentos en los que no puede ser, pero es que queremos iniciar desde atrás. Tuvimos un error a balón parado en ataque que no es normal”. “Tenemos que sobre todo intentar jugar en campo contrario con balón. al final siempre es lo mismo cuanto más tengas la pelota mejor y en Osasuna nos costó”.

“Cuando intentas jugar desde atrás puedes perder un balón. Respecto al último partido nos costo sacar el balón jugado desde atrás y queremos mejorar eso”, analizó el entrenador verdiblanco

“En el apartado general me gustaría poder controlar más los partidos, ya que por expulsiones o porque no hemos estado bien nos está costando. Y eso se lo he transmitido a los jugadores”, concluyó Rubi.