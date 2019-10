El técnico del Real Betis, Joan Francesc Ferer ‘Rubi’, analizaba en la rueda de prensa previa al encuentro ante la Real Sociedad de la 9ª jornada de LaLiga. El técnico catalán mostró su enfado por el aplazamiento de el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. “La realidad es que la decisión de aplazar el partido afecta de una manera muy importante a cuatro equipos: Leganés, Valladolid, Levante y al Betis, porque nuestros rivales, con el potencial que tienen, van a jugar un partido menos esa semana. Para mí eso hace un daño terrible. Ya es difícil igualar con esos equipos potentes como para que vengan descansados. Me ha fastidiado mucho“, reconocía el entrenador del Betis.

Además, al ser cuestionado por si ese aplazamiento deja tocada la imagen del fútbol español, Rubi cree que la imagen es suficientemente buena como para que eso afecte. “El fútbol español tiene muy buena imagen. Equipos que ganan Champions, Europa Leagues, juegan Supercopas… lo que de verdad me ha fastidiado es que van a tener un partido más de descanso en una semana de tres encuentros”, afirmaba el preparador catalán.

Por último, fue preguntado por la situación de Cataluña, al ser el técnico verdiblanco catalán. “Ahí me vas a disculpar, yo de política no quiero hablar. No me apetece ni soy nadie para dar opiniones. Como ciudadano exijo soluciones para que podamos disfrutar de la vida. Que haya hermandad. Todo lo que sean cosas que no son bonitas de ver, sea en Barcelona o cualquier otro sitio, siempre me entristecen”, finalizaba.

El Real Betis volverá a ejercitarse mañana antes de viajar a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad el domingo a las 14.00 en el encuentro de la 9ª jornada de LaLiga.