Rubi no ha repetido once en las cinco primeras jornadas del Betis

Antes de recibir al Getafe en el estadio Benito Villamarín, el entrenador verdiblanco, Rubi, aventuró cambios en las alineaciones de su equipo por aquello de que se avecinaban cuatro encuentros en 12 días. «Es una buena noticia que el entrenador tenga problemas para escoger. Lo digo para todo el año. No hay ningún jugador incompatible con otro. Se van a dar combinaciones, la gente está apretando en los entrenamientos», comentó el técnico. Y en Pamplona, justo una semana después de lo dicho por Rubi, se confirmó lo avanzado por el entrenador bético. Por cuarta jornada consecutiva, la alineación inicial del Betis presentó novedades respecto al encuentro anterior. Por sanciones, lesiones o decisiones del propio Rubi, el caso es que el equipo verdiblanco todavía no ha repetido once en lo que se lleva disputado de campeonato liguero 19-20.

Joel Robles; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Javi García, William Carvalho; Joaquín, Fekir, Tello; y Borja Iglesias, fueron los componentes de la alineación inicial del Betis en el encuentro de la primera jornada ante el Valladolid en el Benito Villamarín. La expulsión del guardameta madrileño a los pocos minutos de juego por derribar al delantero visitante Sandro obligó a Rubi a efectuar un cambio en la portería con motivo de la visita de la segunda jornada al Camp Nou. Otro de los cambios obligados se registró en la delantera. Borja Iglesias cayó lesionado en el transcurso del encuentro y fue baja para el desplazamiento a Barcelona. Además de Dani Martín y Loren, las otras dos novedades en la alineación de la segunda jornada respecto al día del estreno tuvieron como protagonistas a Guardado y Canales. Joaquín y Javi García, titulares contra el Valladolid, se quedaron de inicio en el banquillo del Camp Nou.

En la tercera jornada también hubo novedades. La primera, en la portería. Después de cumplir su partido de sanción, Joel recuperó la titularidad con motivo de la visita del Leganés al Benito Villamarín. Además, la ausencia de Tello, lesionado durante un entrenamiento, permitió a Joaquín volver al once. Y en el centro de la defensa, Rubi sentó en el banquillo a Bartra y dio una plaza de titular a Mandi. El triunfo logrado contra el equipo madrileño permitió al Betis afrontar con más tranquilidad el primer parón de la temporada por los compromisos de las selecciones. Una vez finiquitados los partidos internacionales volvió la competición liguera. Y con ella, los cambios en la alineación verdiblanca. Para la visita del Getafe se registraron tres cambios en el once respecto al partido ante el Leganés. Se quedaron fuera por decisión del entrenador Emerson, Loren y Guardado. El centrocampista mexicano se marchó con su selección y después tuvo permiso especial por el nacimiento de su hija. Barragán, Kaptoum y Borja Iglesias se convirtieron en las caras nuevas del once inicial. El partido ante el Getafe dejó un reparto de puntos y varias incidencias. William Carvalho y Loren fueron expulsados. El Betis presentó alegaciones al acta en el caso del delantero, pero Competición aplicó un partido de sanción. Además del centrocampista portugués, otros cuatro titulares de la cuarta jornada no estuvieron en el once de El Sadar: Sidnei y Kaptoum por unos problemas físicos, mientras que Joaquín y Barragán lo hicieron por decisión del propio entrenador.

De los 23 futbolistas que están a disposición de Rubi en la plantilla todos han tenido minutos en las cinco jornadas a excepción de Francis y Feddal. El marroquí estuvo en el banquillo ante el Valladolid y el Osasuna, mientras que el canterano ni siquiera ha entrado en una lista de convocados. Otro futbolista llegado de los escalafones inferiores, Ismael, se convirtió en Pamplona en el jugador número 22 utilizado por Rubi esta temporada.