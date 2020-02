Rubi: “No quiero justificar nuestra clasificación con los dos últimos arbitrajes que hemos sufrido”

El entrenador del Real Betis, Rubi, se mostraba muy autocrítico con la situación actual de su equipo. El preparador catalán no quiere justificar la clasificación de su conjunto con los dos últimos arbitrajes sufridos por el cuadro verdiblanco. “A los equipos se les quedan puntos atrás por decisiones del entrenador, por fallos propios en varias áreas y también por fallos arbitrales. Pero quiero cerrar el debate porque no quiero que se justifique nuestra clasificación por los dos últimos arbitrajes que hemos tenido en Getafe y contra el Barcelona. Quiero cerrarlo porque me lleva a justificación y no me gusta nada. Se han juntado errores pero trabajo por mejorar como equipo. No valen justificaciones, sólo quiero ganar en Butarque“, apuntaba.

El técnico del Real Betis quiso dar por zanjado el tema arbitral opinando sobre las declaraciones esta semana de Sánchez Martínez. “Es bueno que los árbitros salgan a hablar. El arbitraje es muy complicado, me pasa a mí cuando tengo que pitar los partidillos de mis jugadores. Es muy difícil porque todo tiene una repercusión triple. Creo que en España tenemos un buen nivel de arbitraje, pero que se tiene que nivelar junto al VAR. No creo que haya mala fe. Pero sí que creo que la presión de todo el mundo te quita mucho y con la presión todo se magnifica. Porque el otro día no nos pitaron un penalti en el minuto noventa y pico que reconocemos, a Joel lo expulsaron bien en la primera jornada, luego a William contra el Getafe… Lo que estamos de acuerdo es que el equipo no puede encajar tantos goles, sobre todo con balones en largo desde el centro del campo y colgados a nuestra área”, señalaba Rubi.

En cuanto al objetivo ante el Leganés el próximo domingo, Rubi tiene claro que tienen que ganar. “Ganar, ganar y ganar. No hay más historia, no sé cómo decirlo. La importancia del partido es total y tenemos que ganarlo. Y nosotros lo vamos a hacer con la línea de juego que veníamos teniendo regularmente, corrigiendo los errores que nos han penalizado en las últimas semanas. Pero tenemos que ganar y sumar de tres en tres ya”, reconocía.

Por último, Rubi comentaba que han trabajado las jugadas a balón parado, con las que recibieron dos goles el pasado domingo ante el Barcelona. “Cada semana estamos con correcciones. Esta semana ha sido sabiendo la dificultad que tenía el partido y saber defender las jugadas frontales y también las laterales. No nos venía pasando y nos han pasado. Aparte también la picardía, para ser más malotes dentro del campo y evitar jugadas que podríamos haber evitado. Somos el tercer equipo que más goles ha encajado. Es verdad, no lo puedo a negar. Pero hay un antes y un después desde hace unas semanas que el equipo sufre menos atrás, nos cuelgan menos balones, Joel tiene que intervenir menos… Tenemos la rémora de los cinco de Villarreal, los cinco del Camp Nou, pero somos más sólidos ahora que antes”, finalizaba.