El Real Betis firmó el pasado martes el partido más completo de lo que se lleva de temporada. Cuando ni siquiera se han cumplido 48 horas del encuentro de la sexta jornada, el equipo verdiblanco se prepara para viajar hasta Villarreal.

En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana por la noche en el Estadio de La Cerámica, al entrenador del Betis, Rubi, se le ha preguntado por las sensaciones que dejó el triunfo del otro día y si ve al equipo en condiciones de dar continuidad a lo hecho contra el Levante.

“Nuestra intención es que se repita muchas veces. El equipo fue capaz de hacer circular el balón lo más rapido posible alternando con pausas para encontrar el pase. Y sobre todo, que en campo contrario fuimos dominadores. Buscamos un equipo que pueda atacar de varias maneras. Hay cosas a mejorar. Por ejemplo, las acciones a balón parado”, ha comentado Rubi, que también se ha pronunciado sobre la parcela defensiva.

“Hemos encajado diez goles, pero cinco fueron en un partido”, ha señalado el técnico antes de recordar lo ocurrido en los primeros minutos del partido del pasado martes. “El Levante ataca muy bien, por tanto no deja de ser normal. Ponemos muchos jugadores creativos. Tiene ventajas y a veces te puede costar un disgusto”. Consultado por el papel de la afición verdiblanca, Rubi ha señalado que “no tengo que pedir nada a nadie, pero sí es cierto que un entrenador necesita tiempo. Es lo único que quería decir con mi mensaje. El trato fue una vez más espectacular. Con mi afición he disfrutado muchísimo”.

Por último, el técnico no ha dado muchos detalles sobre la breve conversación mantenida con Joaquín cuando el capitán fue sustituido el pasado martes. “Me gusta dar la mano al jugador, le salga un partido bueno o malo. No me sorprendió su gran actuación. Lo veo todos los días entrenar. Tenemos muchos jugadores con talento y mi trabajo es hacerlos coincidir en el equipo”.