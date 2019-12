Rubi y la situación de Francis

En la rueda de prensa previa al encuentro de la 16ª jornada de LaLiga frente al Athletic Club en el Benito Villamarín, a Rubi se le preguntó por la situación de un jugador que debutó en Primera división a las órdenes de Quique Setién, con el que tuvo cierta continuidad, pero que en estos primeros meses del nuevo proyecto bético no ha tenido ni siquiera la oportunidad de debutar, siendo el único jugador inédito sin minutos en las primeras quince jornadas de la competición. Se trata de Francis Guerrero.

El entrenador del Betis dijo de la situación de Francis que “ha tenido una pretemporada complicada pero la mayoría de semanas ha estado disponible. La única dificultad es que tengo tres laterales derechos y me está costando mucho darle ese premio, y me duele. Trabaja mucho pero los que van convocados no bajan el nivel. Si vierais cómo se entrena, cómo ayuda al equipo sabiendo que lo tiene difícil, en los trabajos tácticos con muy buena actitud… Pero me duele mucho no poder contar con él”, explicó el preparador verdiblanco.

Desde que debutara con el primer equipo del Real Betis, Francis ha disputado un total de 42 partidos en dos temporadas. Francis jugó 14 encuentros en la primera campaña, la 17-18, mientras que participó en 28 en su segundo curso como jugador de pleno derecho de Primera división, el 18-19. De ellos, jugó 22 de LaLiga, cinco de la Copa del Rey y sólo uno de la UEFA Europa League.

Ha tenido un rendimiento de idas y venidas provocado por las lesiones y también, durante la campaña pasada, tuvo que soportar las críticas de un sector de la afición bética, ante las que Quique Setién tuvo que salir al paso durante un partido encarándose con el público. El jugador se reivindicó dando la asistencia a Loren en la victoria por 0 a 1 en Girona.