Rubi y los fichajes: “Estoy muy tranquilo porque hay gente del club trabajando 24 horas en eso”

Rubi, entrenador del Real Betis, atendía a los medios oficiales del club verdiblanco para ofrecer una extensa entrevista en la que se refería también a las futuras incorporaciones en forma de fichajes. Con Borja Iglesias y Álex Moreno en las posiciones principales, el técnico mostraba su tranquilidad ante los siguientes movimientos.

Cuestionado sobre si estaba “impaciente” ya que sólo había llegado al Betis Juanmi, Rubi señalaba que “bueno, eso es normal. Uno está tranquilo porque sabe los profesionales que tengo dentro del club y que están trabajando las 24 horas. Pero cerrar un fichaje hoy en día no es fácil. Aparte del tema económico, los contratos, los acuerdos de pago, el no sé qué… Esto requiere una ingeniería tremenda. Antes era fácil, dame la baja, la cojo, y ya. Esto ha cambiado mucho. Pero que el club está trabajando en ello y que van a llegar cosas seguro. Pero aparte también que nuestros mejores fichajes sean también esos jugadores que se han de incorporar y que ya son del Betis, que no son fichajes, pero que son jugadores que también los vamos a tener pronto”.

En este sentido, Rubi consideraba su relación con Haro, López Catalán y Alexis. “Cada uno está haciendo su trabajo, obviamente, pero a mí ya me ha quedado claro el tipo de directivos y director deportivo que tenemos. Vamos a estar muy a gusto todas las partes. Hasta el entrenador saliente lo ha dicho públicamente. Y yo con lo poco que los conozco, que no los conozco ni la mitad que Quique en este caso, creo que el beticismo tiene que estar muy tranquilo con este tipo de personas que hay dirigiendo el club”, considera.

Además, Rubi consideraba que al primer partido de LaLiga ante el Valladolid el equipo debía “llegar al máximo, al cien por cien. Cuando tienes un mes y medio para preparar un equipo no tiene sentido llegar… puedes llegar que en la jornada primera cometamos errores que en la decimoquinta no los cometeremos, porque los habremos trabajando, pero luego a vece salen otros. O puedes llegar que te coja un partido un día que el clima está a unos niveles que en octubre no será igual y el rendimiento es un poco diferente. Pero en cuanto a la mentalidad de competir y de ganar el partido, cien por cien, eso no hay ninguna duda”.

Acerca de la afición y su expectación, Rubi aseguraba que “de eso me di cuenta hace muchos años. Es cierto que aún no he vivido tanto la ciudad, pero los béticos, aunque alguno se pueda llevar mal con algún bético, les une el beticismo y es algo que hace que nunca te puedas llevar del todo mal. Es algo diferente. Es así, el Betis creo que llega a todos los rincones de España con aficionados, cuando van a jugar fuera siempre hay gente del Betis… Yo tengo amigos del Barça, del Espanyol, del Madrid y todos están encantados de que haya venido al Betis, todos. No sé… El día que les gane no les sabrá tan mal, ya te lo digo”.

¿Este reto me llega en un momento ideal? – “Creo que sí, ya después de una experiencia, de haber podido trabajar y perfeccionar nuestro método, de tener un cuerpo técnico que funciona como un reloj… Estoy de acuerdo con ellos en que cuando vamos a los sitios vamos al mil por cien. Sí que considero que el reto cada vez es de más exigencia y eso me gusta”.