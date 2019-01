Rubiales y la final de la Copa del Rey: “El campo del Betis es una opción”

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se refería anoche a elección de la sede de la final de la Copa del Rey de este año. El Real Betis ya reconoció semanas atrás que iba a optar a albergar este encuentro aprovechando el buen estado del Benito Villamarín tras la reforma del Gol Sur y el éxito en la organización del partido de la selección española contra Inglaterra en la Copa de Naciones.

Rubiales, en una entrevista en El Larguero, manifestaba que hoy “tiene lugar la apertura de plicas de un proceso negociado y eso significa que en cuatro o cinco días probablemente tengamos la decisión porque un proceso negociado no es una apertura de plicas de una oferta, ya que si hay dos o tres y hay mucha diferencia entre ellas el proceso se ha acabado pero si hay dos muy cercanas porque hay cosas que no se pueden valorar: la apertura del campo, si un campo tiene muchas butacas… Y creo que la semana que viene se va a saber dónde es la final de Copa, la de la Copa de la Reina y tenemos que ver el fútbol sala”. Y es que en esta temporada la idea de la RFEF es unificar en una misma sede todas las finales de estas disciplinas.

Cuestionado directamente por si el Benito Villamarín es el máximo favorito, Rubiales señalaba que “el campo del Betis es una opción seguramente. Si el Betis lucha, quiere y lo hace, será una opción. Igual que Valencia puede ser una opción. El Wanda no puede ser porque tiene la final de la Champions, entonces creo que no podría. Cualquier campo que cumpla los requisitos que eran 50.000 espectadores e incluso si alguno está cerca podríamos mirarlo. Sede fija no habrá”.

Además, Rubiales habló de la Copa del Rey de la temporada 2019-20 cuyo formato estudia variar para que pueda ser a partido único y que entren algunos equipos de Preferente. Además, también afirmó que estaban estudiando una reforma de la Supercopa, quizás para dar cabida a más equipos.