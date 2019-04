Segundo día en el Betis con Setién en la cuerda floja

El técnico del Real Betis, Quique Setién, ha entrenado este viernes por segunda vez tras la derrota del miércoles ante el Levante (4-0) que hizo que durante toda la jornada de ayer se planteara su continuidad en el banquillo y ha empezado a mirar al partido del próximo lunes ante el Espanyol en el Benito Villamarín. Setién ha saltado al césped de la ciudad deportiva bética acompañado de su cuerpo técnico después de una larga jornada, la de ayer, en la que la directiva bética mantuvo contactos durante todo el día para analizar la situación deportiva del equipo y la posibilidad de un cambio de timón.

El equipo, muy ‘tocado’ tras la goleada recibida en el Ciutat de Valencia, se ejercitó durante la mañana después de regresar de madrugada a Sevilla y con la llegada del vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra a la ciudad deportiva comenzó una larga tarde de reuniones y conversaciones a varias bandas que finalmente no se tradujeron en ninguna decisión. Con un día más de enfriamiento de los ánimos, el entrenador santanderino ha dirigido este viernes una sesión en la que han trabajado todos los efectivos de la plantilla y en la que no ha saltado al césped el centrocampista portugués William Carvalho, quien se recupera de una fractura en la nariz y una elongación en el aductor. El entrenador santanderino ha mantenido una charla con su jugadores sobre el césped y, posteriormente, ha entrado en los rondos que han protagonizado sus futbolistas. Para el encuentro contra los ‘pericos’, Quique Setién recuperará al central marroquí Zou Feddal y al centrocampista argentino Giovani Lo Celso, quienes no estuvieron en la noche negra ante el Levante por estar sancionados con un partido por acumulación de amonestaciones.

El partido contra el Espanyol, en el que varios grupos de animación ya han anunciado acciones de protesta, se antoja clave en la continuidad de Setién en el banquillo bético de no adoptar antes otra decisión en sentido contrario la directiva verdiblanca. El Betis ya ve la clasificación europea como una posibilidad muy lejana tras la dolorosa derrota en el Ciutat de Valencia, que ha dejado a los verdiblancos a seis puntos del séptimo puesto que ocupa el Athletic de Bilbao con 49 cuando restan doce por disputar hasta el final de la competición.

El regreso a la Liga Europa la próxima temporada era el único objetivo que quedaba a los béticos después de su eliminación en dieciseisavos de final de la competición europea ante el Stade Rennes francés y en semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia, lo que les ha privado de estar en la final del 25 de mayo en el Benito Villamarín.