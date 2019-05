Sergio León agradece el apoyo de la afición tras no poder despedirse en el Villamarín

Sergio León, jugador del Real Betis, ha lanzado este lunes un mensaje de agradecimiento a la afición verdiblanca por el apoyo recibido durante toda la campaña al equipo de la Palmera en general y por su situación profesional en particular.

El delantero no entró en la convocatoria del último partido ante el Huesca que el equipo de Setién pudo ganar finalmente gracias a un gol de Joaquín en los últimos segundos del encuentro poniendo el 2-1 final, y por lo tanto no pudo despedirse de la afición este año vistiendo de corto en el estadio Benito Villamarín.

El futbolista palmeño aseguraba en su publicación que había sido “un año duro y complicado tanto para el equipo por no conseguir el objetivo” como para él “por la situación vivida”, declaraba el jugador bético. León quiso terminar el mensaje agradeciendo el apoyo de la afición “por estar en lo bueno y en lo malo, y gracias también por todo el cariño y ánimos que me habéis dado durante toda la temporada”, valoraba el jugador tras no haber sido convocado por decisión técnica.

Sergio León es uno de los nombres que suenan con más fuerza en la agenda del Levante UD, al ser parte de una operación en la que el Real Betis adquirió de forma íntegra a Camarasa, que se encuentra cedido en el Cardiff City. Por lo que el próximo partido ante el Real Madrid podría ser el último del jugador bético si Quique Setién decide contar con él en la última convocatoria de la temporada.