A pocos días de que se abra el mercado de enero, el delantero de Palma del Río no ha variado un ápice su postura. A Sergio León le costó mucho hacer realidad su sueño de regresar al Betis y jugar con el conjunto verdiblanco en la élite, con lo que el punta no piensa bajar los brazos ahora. Entre sus planes, no figura en absoluto cambiar de aires en la próxima ventana de transferencias, salvo que ésta fuera la única y última vía que le pusiera sobre la mesa el club.

No es un secreto que el Betis sondea el mercado de arietes y que tanto Sanabria como Loren parecen haberle ganado la carrera, de momento, a Sergio León en las preferencias del entrenador, Quique Setién. El atacante cordobés, junto a otros compañeros como Boudebouz y Barragán, ha perdido protagonismo en el equipo durante la presente campaña, circunstancia que acrecienta los rumores sobre su hipotética salida de la entidad de Heliópolis.

Apenas alcanza los 600 minutos este curso, repartidos entre las tres competiciones en las que se encuentra inmerso el equipo. La falta de continuidad no le ayuda a «enchufar» su acreditado olfato goleador, reduciéndose su marca esta campaña a dos tantos, conseguidos ambos en la eliminatoria copera frente al Racing de Santander. La temporada pasada, firmó trece tantos, once de ellos en LaLiga, dejando impronta de su valía para la alta competición.

Es un futbolista con cartel en el mercado y al que no le faltan pretendientes. Han llegado propuestas de compra de la Major League Soccer (MLS), como la del New York City, así como de cesiones de varios equipos de Primera. Ya en verano, tanto el club como el jugador echaron para atrás una interesante oferta del Sporting de Portugal. En ABC de Sevilla contactamos con su agente, Joaquín Vigueras, quien expresa de forma contundente los deseos del jugador cordobés: «Sergio León no va a salir del Betis. La situación no ha cambiado desde el pasado verano. No sale del club. La única manera de que Sergio abandone el Betis es que lo echen, cosa que no creo que pase. La idea del jugador está muy clara. No contemplamos su salida, ni tampoco una cesión», señala el representante.

Queda claro, por tanto, que no se trata de un asunto de posibilidades para el futbolista. El abanico de equipos y competiciones es amplio en el mercado para Sergio León. Pero el jugador sólo piensa en unos colores. «Claro que tenemos propuestas de otros clubes, pero Sergio está muy feliz en el Betis y también con la afición. Él está convencido de triunfar en el Betis. Sabe que ahora mismo no es la primera ni la segunda opción del míster… pero sigue pensando con firmeza que va a triunfar y que va ser un jugador importante en el club. El problema no es de propuestas. Ofertas por este jugador tengo todas las que quieras… la única cuestión es que Sergio León no quiere salir del Betis. Sólo piensa en seguir peleando para triunfar ahí», zanjó Vigueras a este medio.

Sea como fuere, los movimientos de salida y entrada en Heliópolis no van a ser inmediatos. La primera plantilla del Real Betis regresará al trabajo el próximo domingo 30 de diciembre y, salvo sorpresa, lo hará sin caras nuevas y con los mismos componentes que se marcharon de vacaciones tras el partido liguero ante el Eibar (1-1). En el club, no se quieren tomar decisiones precipitadas, con lo que no se prevé la llegada de algún refuerzo hasta bien entrado el mes de enero. Este extremo fue confirmado ayer mismo por el consejero verdiblanco Ramón Alarcón durante un acto navideño. Son muchos los nombres de futbolistas que Serra Ferrer y su equipo tienen en cartera, aunque en estos momentos no hay negociaciones avanzadas ni cerca de cerrarse con ninguno de ellos.

El Betis busca atacante y carrilero polivalente, pero tanto los gestores de la entidad como los responsables deportivos asumen que no es fácil mejorar lo que ya hay en nómina. No en vano, el propio presidente, Ángel Haro, ya trazó hace unos días la hoja de ruta: «Dinero hay, pero hay que ser comedidos. El mercado de invierno hay que mirarlo con tranquilidad. Tenemos que estar atentos a las oportunidades que se den, pero traer jugadores por traer, no. Si se da una buena oportunidad haremos el esfuerzo».