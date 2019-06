Tras la marcha de Quique Setién, el Betis ha contratado a Joan Francesc Ferrer, “Rubi”, para hacerse cargo del primer equipo verdiblanco a partir de la próxima temporada 19-20 y con contrato en vigor hasta el final del curso 2022. Lorenzo Serra Ferrer ha ‘bendecido’ a Rubi ante los medios y afirmó que es un fichaje en el que todo el club estaba de acuerdo, tanto la dirección deportiva y la secretaría técnica como el consejo de administración.

“Siento que Rubi viene como consecuencia de los informes que la Secretaría Técnica aportamos…. Rubi puede ser buen continuador de lo que hemos venido haciendo estos dos años. Una persona amante del buen fútbol, valora y aprecia el talento, pero creo que tiene un punto de equilibrio bueno, capaz de entender que el fútbol no es sólo una cosa, con el balón, sino también sin balón. Y además de mover el balón por el campo de manera correcta y ordenada, que a todos nos gusta, sabe muy bien sacarle rendimiento a cada jugador. Estoy convencido de que no habrá tanta gente desconectada en la plantilla como la que había ahora, todos se sentirán partícipes e importantes, y se analizará desde un saque de banda en contra hasta la transición y la llegada. Por poco que las cosas vayan bien y los resultados favorezcan para que pueda coger confianza y transmitir su idea, es muy buen entrenador”, ha explicado ante los medios el balear.

Sobre el trabajo de la comisión deportiva, el de Sa Pobla ha explicado que “Lo Celso vino un poco de rebote porque el elegido era Rafinha. El Betis va a por él. Y cuando prácticamente estamos de acuerdo el jugador nos dice que no quiere asumir el posible contrato después de la cesión, y esto al club no le interesa. Y sale esta posibilidad. Pero cuando yo hablo con el PSG, estaba muy duro porque nos pidió 48 millones por el traspaso. Pero al final del mercado se producen situaciones que te vienen a favor, cuando hablas con el padre, el jugador, lo que puede suponer una buena campaña aquí con la plataforma del Betis para buscar otras etapas de mayor calado… Esta comisión no tendría que ser así. Si hay dos personas ejecutivas brillantes en los números deben opinar de los números, pero la parte deportiva deberían tener confianza en ella”.

Por último, explicó cómo se gestó el fichaje de William Carvalho: “Por ejemplo la circunstancia de William viene como consecuencia de la sanción al Sporting de Portugal por el asalto al vestuario. Es una situación nueva. No es que la Secretaría Técnica no sepa quién es William, pero somos rápidos y ágiles y aquí principalmente Ángel hace una negociación brillantísima y muy ágil, fuimos los tres a Portugal y se cerró”, dijo.

VÍDEO Serra Ferrer bendice a Rubi: “Será continuador de lo que el equipo ha venido haciendo estos dos años atrás, pero con un punto de equilibrio que necesitaba el juego del equipo. Es muy buen entrenador” pic.twitter.com/16NhxVuBQ3 — AlfinaldelaPalmera (@AFDLP) 13 de junio de 2019

VÍDEO Serra Ferrer explica cómo Haro, Catalán y él mismo fueron a Lisboa a negociar con el Sporting por William Carvalho pic.twitter.com/o8mEM3I06r — AlfinaldelaPalmera (@AFDLP) 13 de junio de 2019