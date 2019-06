Serra: “El Betis no es nadie sin su afición; el beticismo es el alma del club”

Capítulo aparte en la extensa rueda de prensa de despedida de Lorenzo Serra Ferrer merecen, sin duda, sus constantes alusiones a la afición del Betis, el “alma” de la entidad. Además, el balear quiso mostrar su agradecimiento a varios sectores y componentes del club: “Dar las gracias a los jugadores que aceptaron venir a un proyecto que era una incógnita y no era fácil. Su compromiso era alto. No olvido a los compañeros de la secretaría técnica que buscaron talento para generar la confianza en el bloque creado. También agradezco el apoyo a compañeros y consejeros en situaciones difíciles y comprometidas en las que ha habido que tomar decisiones… y quiero dar un agradecimiento a la afición. Ha sido una temporada irregular. En el Villamarín desgraciadamente no hemos podido dar más alegrías. Había que aprovechar la motivación de la grada para conseguir resultados”.

En este sentido, el exvicepresidente deportivo puntualizó que “el Betis no va a decepcionar a su afición. Jugadores y profesionales saben que trabajan para ellos y la autoexigencia va a ser máxima. Pienso que tengo cosas por hacer y es una pena que no pueda seguir haciéndolo”, comentó.

En la misma línea, Serra dejó claro que “el Betis tiene más de 110 años y esto es mucha historia, mucha cultura y hay valores que están ya muy sagrados en la mente de los béticos e ir contra esto es ir contramano y no te conduce a ningún sitio”.

Concluyó apuntando que “la afición ha evolucionado a mejor. El beticismo es el alma del club y he tenido la suerte de tenerlo de aliado y eso me ha hecho crecer. Ahora esta gente joven maneja redes sociales y hay que acomodarse a eso. El Betis no es nadie sin su afición”.