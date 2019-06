Serra y el Betis: siete años y un cuarto de siglo

De nuevo le toca a Lorenzo Serra Ferrer cerrar la puerta al salir. El lunes se anunció el adiós del vicepresidente deportivo tras no llegar a un acuerdo con el presidente, Ángel Haro, y el consejero delegado, José Miguel López Catalán. Es la tercera ocasión en la que el balear se marcha de Heliópolis. En las dos primeras, 1997 y 2006, lo hizo en calidad de primer entrenador. Ahora ha tocado dejar libre su despacho en la dirección deportiva. Se marcha uno de los nombres que más impacto ha tenido entre los aficionados y profesionales verdiblancos de los últimos tiempos. La trascendencia de Serra ha sido altísima desde que pisó por vez primera el vestuario bético, allá por febrero de 1994.

Una derrota verdiblanca en el campo del Toledo llevó al entonces máximo mandatario verdiblanco, Manuel Ruiz de Lopera, a terminar con la etapa del entrenador, Sergio Kresic. Días más tarde arrancaba la primera de las etapas de Serra con un triunfo ante el filial del Athletic. Faltaban once jornadas para acabar el campeonato en Segunda división y el Betis se encontraba en la octava posición con 31 puntos, diez menos que el primero, el Espanyol. Por entonces, los triunfos todavía se recompensaban con dos puntos. De ahí hasta el final, el Betis no conoció la derrota al sumar nueve victorias y dos empates, certificando el ascenso directo en el inolvidable viaje a Burgos en la penúltima jornada. «Creo que mejor no lo ha podido hacer el equipo», dijo Serra mientras Lopera preparaba el famoso discurso del «yo os entrego un Betis libre».

Un año más tarde, el equipo culminó una temporada espléndida en la máxima categoría. Sólo el Real Madrid y el Deportivo superaron a los verdiblancos. Tercero en la tabla y billete para jugar la entonces Copa de la UEFA. En la campaña posterior, la 95-96, el Betis llegó hasta los octavos de final en la segunda competición europea y también en la Copa del Rey. Lo de estar en tres frentes pasó factura y el equipo acabó la temporada liguera en la octava plaza. El proyecto se fortaleció en el verano y fue tomando velocidad hasta lograr la cuarta posición en la clasificación liguera 96-97 además de plantarse en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Precisamente, a pocos días de la disputa del encuentro contra los azulgranas en el Santiago Bernabéu se vivió una crisis importante entre Lopera y Serra. Al mandatario no le gustaron los rumores que situaban al balear trabajando en el Barcelona para la siguiente temporada. La tensión fue tal que la presencia de Serra como técnico en la final se vio amenazada. Lopera no cumplió sus intenciones iniciales y el técnico vivió la dura derrota de Madrid a pie de césped antes de poner punto y final a su primera etapa como activo verdiblanco.

No hace mucho se cumplió un cuarto de siglo del desembarco del balear en Heliópolis. Su vinculación contractual con el Betis ha comprendido un total de siete años, pero el peso simbólico de su figura nunca desapareció del todo a lo largo de los últimos 25. Su vuelta en 2017 para asumir un puesto de relevancia en la planificación deportiva generó incluso una mayor euforia entre la afición verdiblanca que cuando llegó a un acuerdo con Lopera para regresar al banquillo en la temporada 04-05. Serra cerró su primera etapa en el Betis con una final de Copa y regresó para repetir. Aunque el inicio de aquella segunda aventura verdiblanca no fue sencillo. El equipo tardó unas semanas en arrancar, pero una vez que las fichas empezaron a encajar todo cambió. La recta final recordó, salvando las distancias, a la de 1994 en Segunda. El Betis entró en una dinámica muy positiva que le llevó a lograr plaza en Liga de Campeones y a ganar la final copera ante el Osasuna. «Este Betis será lo que Lopera quiera que sea», dijo Serra tras lograr el título en el Vicente Calderón. Una declaración de intenciones que retumbó a lo largo de la siguiente campaña.

Hubo carencias en la composición de la plantilla y las lesiones de futbolistas importantes pusieron el resto. Las diferencias entre Lopera y Serra se fueron haciendo cada vez más grandes. Pronto se empezó a ver que las opciones de ampliar el contrato que terminaba el 30 de junio eran nulas. El equipo acabó LaLiga en una discreta posición y el balear se despidió con una rueda de prensa organizada fuera del club. Precisamente la particular relación que había mantenido en el tramo final de la temporada 05-06 con el que fuera máximo mandatario bético le llevó a convertirse en uno de los símbolos de la entonces llamada «oposición». En 2007, en pleno centenario del Betis, se evidenció con todavía más fuerza el distanciamiento que existía entre el gobierno de Lopera y la figura de Serra. El balear, por entonces entrenador del AEK Atenas, fue invitado a un homenaje organizado por asociaciones de aficionados. Muchos de ellos lo recibieron en el aeropuerto de San Pablo al grito de «presidente, presidente».

Y dos años más tarde, con el Betis recién descendido a Segunda división, Serra apareció de nuevo en escena para apoyar la gran movilización de aficionados que tenían previsto salir a las calles de Sevilla para decir no a la gestión de Lopera. «Hay que apostar por renovar el Betis desde muchas facetas. Hay que recuperar el terreno perdido y poner a la entidad en el lugar que le corresponde», afirmó Serra horas antes de que 60.000 aficionados se manifestaran por el centro de la ciudad el 15-J de 2009. Hubo que esperar ocho años hasta ver de nuevo a Serra en Heliópolis. Ahora, con el tercer episodio cerrado, su nombre seguirá unido al del Betis de una u otra manera.