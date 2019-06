Serra califica a Haro como “un presidente brillante” y responsabiliza a Catalán de su salida

El exvicepresidente deportivo del Real Betis Lorenzo Serra Ferrer se ha despedido este jueves de forma pública en una comparecencia ante los medios en la que ha querido dar sus explicaciones pertinentes después de su salida del club. La rueda de rueda de prensa ha tenido lugar en el hotel Al-Andalus, cercano al Villamarín y sede que alberga las concentraciones del primer equipo bético antes de los partidos.

Serra detalló sus diferencias con los rectores del club, especialmente con el consejero delegado y vicepresidente José Miguel López Catalán. El presidente, Ángel Haro, se ofreció a acompañarle en su comparecencia, como explicó el propio protagonista, que prefirió atender a los periodistas en solitario: “Haro me ofreció las instalaciones del club y se ofreció a venir para acompañarme o para que hiciera lo más oportuno. Se lo agradezco. Lo he hecho en el hotel para no comprometer a nadie. No pertenezco al club. El Betis siempre será mi casa. Soy uno de los más fanáticos del Betis”, apuntó el balear.

Comenzó explicando que “he tenido que tomar una decisión no deseada con mucha pena y tristeza pero el destino me ha llevado a esto y entiendo que doy un paso a un lado. Seguiré apoyando a mi querido Betis y desde el respeto buscar una mejora. Con la decisión de los consejeros delegados yo no me sentía a gusto, ni por el bien del Betis ni por dignidad propia. Era mejor rescindir el contrato, yo quería continuar, me quedaban dos años. Quiero hacer autocrítica en relación a asumir cualquier error en una opinión o en decisiones que no hayan sido del agrado del beticismo o el consejo”, aseguró.

Cuestionado por los motivos de su salida, argumentó que “yo le he preguntado también a los consejeros delegados que me dieran una explicación. Han venido jugadores, se ha hecho un buen trabajo y he tenido un protagonismo importante y hay mucha gente que ha colaborado. Los fichajes los hace el Betis… Podemos analizar que en diciembre el mercado nos dio oportunidad de completar una plantilla sólida y fiable. Rubi ayer dijo que el Betis tiene un equipazo”.

Ahondando en las causas de su marcha, desveló que “hubo una parte de pérdida de confianza cuando yo insistí en que el míster ya no aportaba el grado de fuerza y claridad para seguir creciendo y teníamos que buscar un sustituto. Creo que ahí empezó. Lo siento pero es cumplir con mi deber. Lo fácil es que yo me alineara con la idea de mantener al míster y nada más. Igual así yo hubiera continuado… El Betis está por encima de todos, pero cuando decimos de todos quiere decir de todos. La explicación que me han dado no es convincente. No voy a dar detalles. No se puede aguantar esa explicación si hablamos de que la labor principal es que la plantilla sea sólida y tenga polivalencia”.

Serra añadió, sobre el ofrecimiento que recibió para cambiar su rol en el club, que “en la primera temporada estuvimos brillantes y en la segunda hicimos partidos fenomenales pero la irregularidad ha estado presente y la clasificación no miente. Es cierto que cuando se me plantea el cambio se me viene el mundo encima porque los razonamientos no me los creo y no son verdad. Se quiere poner este argumento como situación en la que no puedo seguir al frente de la dirección deportiva. La decepción se transforma en dolor porque mi familia lo sufre y sin duda lo he pasado mal”, afirma.

Volviendo a las diferencias generadas por el papel de Setién, Serra explicó que “el tema del entrenador no sólo es de Serra; toda la secretaría técnica también piensa igual. En el consejo también había bastantes que lo veían así. No es un tema sólo de Lorenzo Serra. No había punto fuerte, competitivo y fiable y había malestar en el beticismo. Lo del entrenador es la consecuencia de que Josemi (Catalán) tome la decisión de apartarme de las funciones que tenía. Y no las entendí pero las acepto con resignación. Tiene razón Haro en que todos y cada uno de los futbolistas son del Betis, los ficha en Betis. Yo he participado en cosas y ellos en las negociaciones. Yo no cerraba eso. Pero el qué habló con Maxwell y Antero (PSG) o el padre de Lo Celso era yo”.

De nuevo volvió a sus diferencias con Haro y Catalán, señalando claramente al segundo como principal responsable de su marcha: “El presidente ha hecho más hincapié y tampoco fue el que suscribió los cinco o seis folios que me expresó Josemi (Catalán) en relación a lo que había hecho mal, que era todo… A mí más allá de que se me hizo ver que he sido un mal director deportivo, que creo que no lo he sido, tengo la conciencia muy tranquila, la responsabilidad cubierta. La honestidad no se pone en duda porque si se pone lo hablamos en otro sitio”.

En la misma línea, añade que “me dan siete folios pero esto es un poco lo que a uno le hace sentir humillado. Los béticos nos tenemos que respetar. Puedo entender que yo no tenga que seguir pero no por estas razones”.

Por contra, destacó la labor del presidente: “Ángel Haro es un presidente brillante y preparado. Le tienen que ayudar y arropar. Yo hoy no pienso en ser presidente del Betis. No acepto las condiciones que me quieren poner los dos consejeros. Quiero seguir dos temporadas con el contrato que tengo firmado. Ahí el club decide rescindir el contrato”, espetó Serra Ferrer.

Aclaró igualmente ciertos aspectos de su último periplo en el club: “Estos dos años han sido respetuosos y amables. No he tenido problemas con los consejeros delegados. No siempre se hizo lo que pensaba pero es normal. Este último tramo no he entendido esta situación. Opiniones mías sin tener en cuenta, decisiones sin consultarlas… No tengo nada que reprocharle a nadie. Pero he sentido un golpe bajo, duro, que me ha afectado mucho”.