Serra Ferrer: “Después de perder en el campo del Levante, yo habría destituido a Setién”

Durante su comparecencia pública ante los medios de comunicación, Lorenzo Serra Ferrer ha dejado clara su postura respecto al exentrenador del Betis, Quique Setién, quien, según el balear, no debió finalizar la temporada. Fue el primer punto de fricción con el vicepresidente y consejero delegado José Miguel López Catalán.

En concreto, Serra Ferrer ha comentado que “yo con el entrenador no he tenido ninguna desavenencia, no he discutido, siempre he sido respetuoso. Tengo alma de entrenador aún y lo respeto muchísimo. Al técnico hay que apoyarlo, respaldarlo y darle las mayores posibilidades de trabajo que necesite. Nunca entré a valorar una cosa u otra. Estuve a su lado siempre, el primero que bajaba al vestuario a transmitirle tranquilidad si había un mal resultado era yo. Y cuando había una victoria nunca solía bajar, la victoria tiene mil amigos. Pero igual que el míster tiene la decisión de elegir un futbolista, mi responsabilidad es analizar el comportamiento del equipo y avisar dentro de lo posible a la comisión deportiva de que aquella situación yo veía que estaba descendente, no manteníamos una cierta estabilidad”.

Siguió Serra explicando que “veía una situación muy crispada con la afición y esto era un lastre muy difícil para los jugadores, para jugar con tranquilidad y el ánimo y motivación suficientes. LaLiga no estaba cerrada aún al posible objetivo de volver a Europa, estaba cerca, hasta una cosa extraordinaria como hubiera sido conseguir la cuarta posición. Aquí estuvimos algo relajados, demasiado confiados, y hubiéramos podido llegar fijo porque teníamos plantilla, capacidad. Y ya en el último extremo del partido frente al Valencia aquí y el del Levante creo que aquello tenía que ser un punto de inflexión, sintiéndolo mucho. Es lo que hubiera hecho”.

La decisión de cambiar al entrenador no era un capricho de Lorenzo Serra Ferrer como él mismo ha asegurado. Era un tema sobre el que había consenso en la dirección deportiva y la secretaría técnica y también había consejeros de acuerdo en la destitución de Setién. “El tema del entrenador no es sólo un criterio de Lorenzo Serra, toda la Secretaría Técnica, empezando por Alexis, Cañas, Tino, etc. todos piensan igual. Esto va a avalado y consensuado por todas estas personas. En el Consejo también había bastantes personas. Esto se veía, que la situación deportiva no tenía este punto fuerte, competitivo, fiable… Era evidente, y dentro del beticismo había un malestar bastante grande. Creo que esto es la consecuencia que hace que José Miguel tome esta decisión en relación a apartarme a mí de las funciones que tenía y que creo que se ha hecho un buen trabajo. No las entendí muy bien, pero las tengo que aceptar con resignación”, finalizó el exvicepresidente deportivo sobre este asunto.

VÍDEO Serra, sobre Setién: “Toreecilla y yo nos entrevistamos con él en Las Palmas y vi bien su fichaje. Pero tuvo un problema, que fue no empatizar con la afición, el mayor patrimonio que tiene este club” pic.twitter.com/ELCQklEgTm — AlfinaldelaPalmera (@AFDLP) 13 de junio de 2019