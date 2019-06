Serra Ferrer: “Me dieron siete folios con razones; uno se siente un poco humillado”

También ha profundizado Lorenzo Serra Ferrer sobre desde cuándo tenía constancia de que los consejeros delegados del club querían que tuviera un nuevo puesto esta temporada con menor participación en la elección de los fichajes. “Es cierto que cuando se me plantea esto, que es el 22 de mayo, se me viene el mundo encima. Los razonamientos no me los creo y no son verdad. Y se quiere poner este argumento como situación en la cual yo no puedo seguir al frente de la Dirección Deportiva. Esta decepción se traduce en dolor, que va más allá porque también mi familia está muy identificada en el Betis y lo sufre, y sin duda lo he pasado mal”, explicaba.