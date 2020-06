Serra Ferrer: “Me dolieron cosas de gente que no estaba cualificada para describir lo que había sucedido”

Lorenzo Serra Ferrer ha analizado este lunes su marcha del Real Betis hace ya un año con el poso que da el paso del tiempo. Reposado desde su retiro mallorquín, el exentrenador y exvicepresidente deportivo de la entidad verdiblanca ha comentado que “me costó mucho asimilarlo. Yo tenía muchísima ilusión. Estaba entregado en el trabajo, centrado en la idea de ayudar y mejorar. Pero el planteamiento fue otro porque la persona encargada de gestionar deportivamente el club era otro. Sólo quedó asimilarlo y saber estar en una situación contraria a lo que yo tenía pensado. Tengo la edad suficiente para aguantar las situaciones, pero todo lo que podamos hablar y recordar para digerir lo que supuso aquella decisión fue muy duro. En todos los aspectos, me costó mucho asimilar toda la situación”.

En declaraciones a Deportes Cope Sevilla, Serra Ferrer argumentó que “algunas cosas de personas que no estaban cualificadas para describir lo que había sucedido. Esto sí me dolió. Pero como tú has dicho hay que levantarse, seguir adelante, no quedarse con lo malo, sino con lo bueno. Procurar no tener odio ni rencor y sí pensar en cosas positivas, y muy positivas me refiero a cosas que he podido vivir en el Betis con otras personas que me aprecia y me valora”.

Preguntado por si volvería a ejercer en un puesto importante en la planificación deportiva del Betis, Serra Ferrer contestó de forma breve pero muy clara que “no será porque yo no esté preparado, que no esté ilusionado, o porque que no esté capacitado. Lo demás no depende de mí. El destino nunca sabes lo que te puede deparar y yo tengo mi ilusión y mi idea de que puedo ayudar y colaborar al crecimiento del club. Pero no quiero obligar ni presionar a nadie. Si ellos creen que no puedo formar parte de este proyecto, no pasa nada. Soy aficionado, socio y accionista del Betis”.

Reflexionando sobre el hecho de que la afición bética lo siga teniendo como un referente, el balear advirtió que “siempre he sido bastante prudente en esto que me asusta. Me asusta volver por la dificultad que entraña ayudar y estar a la altura del crecimiento que merece este club y esta afición. Todo lo demás sé que a veces uno puede pensar distinto o diferente y hay que aceptarlo y más si son las personas que dirigen y administran el club, las que piensas que ahora no eres válido ni importante”.

Serra Ferrer confirmó que no ha tenido contacto con Haro y Catalán desde que se marchó de la entidad. “No, no he tenido ningún contacto. Se pusieron en contacto conmigo por un homenaje que me hizo una peña cuando fui a Sevilla, pero me llamó la persona de protocolo del club, no he hablado ni con José Miguel ni con Ángel”, dijo, al mismo tiempo que sobre la presencia o no de ‘hombres de fútbol’ en el club comentó que “hombres de fútbol hay muchos en el beticismo. Exjugadores, exentrenadores que están, que otros no están y que podrían estar perfectamente. Es una suma de esfuerzos, de ilusiones, de propósitos que todos tienen que remar en esta dirección en la que el club se tiene que sentir muy arropado y las personas que tienen que tomar las decisiones se tienen que arropar con experiencias, vivencias, conocimientos… Porque sin ellos es más fácil que te equivoques”.

Por último, sobre el apoyo accionarial que le ofreció a Joaquín Caro Ledesma en la última Junta General de Accionistas, Serra explicó que “yo di las acciones que están a mi nombre a Joaquín Caro Ledesma porque es una persona que he conocido estando en el consejo de administración y después fuimos haciéndonos un poco más amigos por el apoyo que me estaba dando esta persona. No veía interés por la otra parte así que decidí darle las acciones a esta persona. No es una situación que me preocupe en este momento ni a ellos les hace falta”, finalizó.