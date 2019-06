Serra y otro regreso: “No descarto una cuarta vez”

Lorenzo Serra Ferrer tiene en mente desde ya regresar algún día al Betis. Es algo que no descarta y que deja como posibilidad, tras la abrupta salida provocada por el cambio de funciones propuesto por Ángel Haro y José Miguel López Catalán para pasar a una figura meramente consultiva dentro del consejo de administración y la comisión deportiva. “No descarto una cuarta vez” ha repetido en reiteradas ocasiones durante su comparecencia ante los medios de este jueves que ha servido para despedirse del beticismo tras su paso por el club en las últimas dos temporadas como vicepresidente deportivo y encargado de toda la parcela deportiva de la entidad verdiblanca desde la marcha de Miguel Torrecilla.

“¿Descarta un cuarto regreso? “No, no lo descarto, y lo digo con seriedad y humildad. Me siento bien, pero sé que los años pasan y las situaciones a veces, cada uno tiene que saber dónde puede estar. No descarto la posibilidad de volver a venir al Real Betis, pero no sé de qué”, aseveró el ya exvicepresidente de la entidad.

Cuestionado también por qué hará con las acciones que compró, Serra Ferrer comentó que “mis acciones no me molestan, están ahí. En su día di un paso bastante importante para que el beticismo también se animara a poder participar del accionariado. La grandeza de este Betis es tener esa posibilidad de que esté todo muy abierto. No pienso desprenderme de ellas, ni por una parte ni por la otra. Mis nietos también son accionistas, para que se den cuenta de cómo se vive el Betis en casa. ¿A la Junta? No sé si asistiré, ojalá pueda ser tranquila, buena, en la que se pueda hablar, debatir, para que el Betis pueda crecer, no descarto poder participar”.

Por último, preguntado por la posibilidad de ser presidente de la entidad en un futuro, el de Sa Pobla argumentó que “hoy no pienso esto, pienso que Ángel es un presidente brillante, muy preparado. Le tienen que acompañar, arropar, ayudar en muchas cosas, hoy no pienso en esto”.