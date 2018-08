Setién y ganar un título: “Una cosa es lo que nos gustaría a todos y otra la realidad”

El técnico del Real Betis, el cántabro Quique Setién realizó un repaso en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza a distintos aspectos de la actualidad verdiblanca una vez que la pretemporada ha tocado a su fin con la holgada victoria sobre Las Palmas por 4-0, último amistoso antes del primer partido de Liga ante el Levante el próximo viernes en el Benito Villamarín.

Molestias físicas: “Barragán ha sufrido un golpe en el empeine y no estaba para jugar ni para venir. Tenía la zona inflamada y veremos cómo evoluciona. También se ha quedado en Sevilla Joaquín. Luego están los casos de los que se han tenido que retirar en el transcurso del partido. Javi García ha tenido una contractura y veremos el alcance. Lo de Sidnei es una sobrecarga sin más, no creo que tenga ninguna importancia. En cuanto a Francis, se le ha doblado un poco el tobillo y veremos cómo evoluciona. No creo que sea especialmente grave, pero habrá que verlo”.

Títulos: “Una cosa es lo que nos gustaría a todos y otra la realidad. Claro que nos gustaría ganarlo todo, faltaría más. Todavía no estamos en disposición de asegurar nada. Hoy hemos visto a un equipo de Segunda que trabaja mucho y que nos ha creado cuatro ocasiones de gol. Esto es más importante que todos los goles que hemos metido en la pretemporada. Me preocupa eso mucho más”.

Fichajes: “De todos ellos hemos podido comprobar el nivel que están ofreciendo. Ya teníamos la esperanza de que fuera así, que se adaptaran rápido y entendieran muchas de las cosas que proponemos. Es verdad que en el caso de Sidnei está todavía un poco reacio a salir más con el balón y provocar más, pero es normal. Lleva con nosotros muy poco tiempo. Hoy ha jugado porque Bartra tenía unas molestias y no queríamos ponerle en riesgo. En cuanto a Inui, William y Canales, son tres futbolistas extraordinarios que nos van a dar muchas cosas. Están muy ilusionados y seguro que hemos acertado de lleno con estos fichajes que nos van a dar muchas alegrías. La pausa y la presencia de William, la capacidad de Inui para moverse por dentro y cómo maniobra, lo completo que es Canales y cómo ve el fútbol… tenemos un equipo que junto a los que ya estaban nos crean unas expectativas altas. Ojalá las podamos cumplir y hacer un buen año, que ganemos más que perdamos y estemos todos contentos al final de la temporada”.