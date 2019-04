Setién y el Betis, ante el muro de los resultados

Hace justo un año, el Real Betis lograba un valioso punto en su primera visita oficial al Wanda Metropolitano. Igualada a cero que sirvió para mantener el buen ritmo que venía trazando desde semanas anteriores y que unos días más tarde desembocaría en la consecución del billete para jugar competición europea. El Betis de la primavera de 2018, dirigido por Setién, vivía una dinámica de fútbol bastante opuesta a la actual. Sin ir más lejos, en el partido antes mencionado ante el Atlético de Madrid, el equipo verdiblanco se vio obligado a cambiar de portero antes del descanso. Dani Giménez llevaba de titular tres semanas ya que Antonio Adán había tenido que pasar por el quirófano para solucionar unos problemas en el pubis. Dani Giménez dejó su portería a cero ante el Eibar, Girona y Las Palmas. A la cuarta llegó la lesión y la oportunidad para el canterano Pedro. Tanto movimiento vivido en la portería no afectó a la dinámica de un Betis que terminó sellando el pasaporte europeo poco después.

Números imposibles

Los verdiblancos acabaron la temporada en la sexta posición con 60 puntos, cifra a la que ya no podrá llegar en la presente campaña. A falta de 15 por disputar, el Betis cuenta con 43. Igualmente, el equipo entrenado por Setién tampoco tiene ya tiempo de igualar el número de triunfos logrados durante su primera temporada al frente del vestuario verdiblanco, 18. En estos momentos, el Betis suma 12 cuando sólo restan 5 jornadas para acabar el campeonato regular. El equipo sigue tirando de lo obtenido meses atrás. En la primera vuelta, el equipo bético logró 26 puntos en 19 encuentros y en los 14 posteriores ha conseguido 17.

La continuidad de los triunfos se ha convertido en algo casi imposible de lograr. Desde que arrancó el año 2019, el Betis ha sumado una victoria liguera en enero (Girona), dos en febrero (Atlético y Valladolid), una en marzo (Celta) y otra en abril (Villarreal). Cifras bien diferentes a las vividas durante la campaña anterior, cuando por ejemplo llegó a estar ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota con siete victorias y un empate. Ahora, Levante, Espanyol. Eibar, Huesca y Real Madrid son los rivales que tiene por delante el equipo verdiblanco antes de finalizar la campaña.

Carrera final

El Betis se encuentra a 9 puntos de la sexta posición y a 3 de la séptima. Los dos rivales que tiene por delante en la clasificación, Athletic y Alavés, tienen que jugar todavía entre ellos. En las cinco jornadas finales, el equipo rojiblanco se enfrentará al Leganés (fuera), Alavés (casa), Valladolid (f), Celta (c) y Sevilla (f). Por su parte, el conjunto de Abelardo tiene pendiente partidos contra el Barcelona (c), Athletic (f), Real Sociedad (c), Valencia (f) y Girona (c).

Tropiezo en la misma piedra

La derrota del domingo dejó una sensación de frustración en Heliópolis. Por el hecho de perder, ahora que los resultados positivos se valoran todavía más. Y también por la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos. El Betis arrancó con una buena disposición. Movió el balón con velocidad durante la primera media hora y generó peligro. Pero al filo del descanso recibió un golpe bastante duro. Gol del Valencia en un contragolpe. En una transición en la que apenas participaron tres jugadores. Recordando algo a lo ocurrido en el desenlace del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Otro de los problemas de los verdiblancos fue la poca capacidad de respuesta mostrada. Tras el descanso, el Valencia salió con una marcha más y tardó apenas tres minutos en hacer el 0-2. A partir de ahí, el equipo bético estuvo fuera del partido hasta que con el 1-2 y la expulsión de Rodrigo se apretó algo la situación. Pero se quedó sin puntos. Setién y Europa tienen mañana un nuevo examen.