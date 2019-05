Setien: “El club quería que siguiera; ¿Serra Ferrer? Hace mucho que no hablo con él”

Quique Setién, ya exentrenador del Real Betis, señalaba esta noche en la Cadena Ser sus sensaciones horas después de concretarse su marcha, si bien prefirió no hablar mucho con Lorenzo Serra Ferrer. “¿Que él no quería que siguiera? Eso no lo sé. No he hablado con él en absoluto desde hace bastante tiempo. Tampoco es un hombre de muchas palabras. No he tenido grandes conversaciones con él. Mi relación con él ha sido buena, correcta y nada más. No sé lo que pensaba de esta situación. Es verdad que el presidente y el vicepresidente sí que han apostado. Siempre he tenido con ellos una relación muy cercana y humana y estoy encantado”.

El exentrenador del Betis habló de cómo se llevó la gestión de su marcha: “Realmente el club quería que siguiera. Tanto el presidente, Ángel Haro, como José Miguel López Catalán estaban convencidos de que esto estaba bastante bien y querían seguir. Lo decidimos las dos partes. Hemos entendido que era una situación muy complicada y difícil para ellos y para mí. Habéis visto lo que ha pasado en nuestro estadio en estos partidos y era una situación compleja. Hay que tomar una decisión que una parte de la afición no la va a entender”.

Quique Setién habló de lo que significa entrenar al equipo verdiblanco. “En el Betis no es nada fácil. Para mí tampoco. Sabiendo cómo estaban las cosas incluso el día del Huesca en la consecución de los goles de Joaquín hubo mucha gente que no aplaudió y reclamó que me fuera. No lo había escuchado nunca en un campo. Ha sido duro y difícil y hemos entendido que ha sido la mejor solución para mí y para todos”, finalizó.

Quique Setién indicó que estaba afligido: “Estoy triste por una parte porque la realidad es que no sé si esto es un poco injusto lo que ha pasado. Es el fútbol. Me da mucha pena que el trabajo que hemos hecho en estos dos años, que creo que era bastante aceptable, que no tenga continuidad. Creo que íbamos bien. Siempre he creído que las cosas necesitan su tiempo. Hemos dado pasos muy largos en algunas ocasiones y los cortos no se han entendido bien y es una situación que nos ha desbordado un poco a todos. Es lo que hay, se acepta como una experiencia más”.

Quique Setién, por último, dijo que prefiere recordar la visita de un socio hace unos días. “Un hombre de 75 años vino a darme las gracias. Me dijo que hacía mucho tiempo que no veía el equipo de esta manera. Entiendo la frustración porque hemos hecho cosas para recordar y de mucho mérito. La realidad es que no hemos podido dar ese paso más grande porque nos ha faltado tener la entidad de otros jugando”.