Setién: “Si completamos 2018 con victorias ante el Espanyol y el Eibar será un año extraordinario”

Quique Setién, entrenador del Real Betis, se refería en la rueda de prensa ofrecida en el hotel de concentración de la expedición bética en Barcelona al choque que les enfrentará mañana domingo ante el Espanyol en la decimosexta jornada de LaLiga Santander. El preparador cántabro desconfiaba del mal momento de su rival. “En realidad nunca se sabe porque supongo que estarán esperando para encontrar una victoria para salir de esta pequeña racha que llevan. Seguro que no va a ser fácil. Los partidos en casa son una opción más clara, una oportunidad buena para ellos para salir de esta pequeña crisis de resultados que puedan tener. La verdad es que también por contra nosotros atravesamos ahora un buen momento y también estamos convencidos de que podemos aprovechar nuestra racha, seguir la dinámica y conseguir una victoria aunque preveo que será un partido igualado, de alternativas y desde luego no va a ser nada fácil para ninguno de los dos”, considera el cántabro.

Las rotaciones volverán a emplearse ante el Espanyol, cuando Setién recupera a Lo Celso, Canales y Mandi. “Ya las sanciones de Gio y Canales para el último partido les impidieron participar en Luxemburgo, Mandi más por descanso porque junto a Bartra son los dos que más minutos han jugado en lo que llevamos de campeonato. Son importantes para el equipo y les iba a venir bien un descanso teniendo en cuenta el número de partidos jugados y pensando en lo que viene por delante. Ahora tendremos una semana de descanso entre el Espanyol y el Eibar. Luego vienen las vacaciones, pero no queremos forzar y tenemos una plantilla competitiva y amplia para poder afrontar estos cambios sin que se resienta el equipo en ningún caso”, señalaba el preparador bético.

Además, Setién hacía balance del año 2018. “La realidad es que ha sido un año muy bueno. En general la segunda vuelta de temporada pasada y esta primera vuelta, con altibajos normales de todos los equipos, pero siempre siendo positivos y mirando adelante. Con perspectiva hemos consiguiendo objetivos que no eran tan fáciles o lo parecían y el trabajo del equipo ha sido extraordinario., Si conseguimos finalizar estos dos partidos con dos victorias creo que completaremos un año extraordinario para ofrecer y regalar a nuestros aficionados”, consideraba.

Fue cuestionado Setién por su seriedad reciente en las ruedas de prensa y contestaba escuetamente que “seguramente el estado de ánimo no es fácil cuando hay cosas que te afectan a diario pero es inherente a la profesión. Sin más”.

Por último, evitaba pronunciarse acerca de la polémica con las acciones del Sevilla: “No me meto en cosas que no me llaman. Ni sé lo que ha pasado ni me preocupa”.