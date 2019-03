Setién: “En la charla lo hemos advertido: tenemos diez finales por delante”

Quique Setién, entrenador del Real Betis, analizaba en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Vallecano, la actualidad verdiblaca a falta de diez jornadas para que finalice LaLiga y con el objetivo al alcance, aunque con muchos equipos luchando por los puestos europeos.

Quique Setién fue cuestionado por la actual “Evidentemente te planteas todo. No me dejo llevar por el entusiasmo si no está basado en algo sólido. No me suelo sacar conjeturas, no hago análisis a largo plazo. Hoy le he dicho a los futbolistas, que cuando vienes de dos semanas y hay cierto ambiente que no es competitivo tiendes a olvidar un poco lo que viene. Hoy he advertido a todo el mundo y el entrenamiento era más pensando en el trabajo táctico y requería una exigencia enorme, casi como la que queremos en el partido. Tenemos diez finales y nos estamos jugando mucho. Si queremos estar en Europa tiene que pasar por dar nuestro mejor nivel, autoexigirnos en nuestra mejor versión cada uno y que ojalá podamos que cada uno ofrezca su mejor versión. Si lo conseguimos, seguro que el nivel general del equipo aumenta y que la repercusión es tremenda. Hoy lo hemos advertido y estamos avisados de que son diez finales por delante”, comentaba el entrenador del Betis.

Preguntado por las cuentas para acabar en puestos europeos, el preparador verdiblanco lo tiene claro. “Sumar, ganar. Esas son mis cuentas. Ganar este partido, en San Sebastián, ante el Villarreal, y el derbi. Ganar y sumar no sólo para entrar en Europa sino para poder aspirar a jugar la Champions. Me encantaría poder dar ese paso y seguir. También hay que contar con los rivales y que todos van a proponer lo mismo y no será fácil”, declaraba Setién antes de no querer valorar si la llegada de Joaquín Caparrós al eterno rival da un plus a los sevillistas. “No lo sé, no te puedo decir”, se limitaba a decir el cántabro.

Ante la posibilidad de que la Copa del Rey comience a jugarse a partido único desde la próxima temporada, Setién valoraba el posible nuevo formato. “Estoy totalmente de acuerdo que a muchos de futbolistas, sobre todo los que van con selección, la exigencia es más dura y les exigimos el mejor nivel. Es metafisíciamente imposible que jueguen 60 partidos y den lo mejor de sí mismos. Reducir el número de partidos vendría bien para el espectáculo pero tampoco tengo claro que sea lo más importante para mucha gente, que lo que quieren es el dinero. Me gustan doble vuelta pero entiendo que es más razonable a uno. Me gusta más doble porque en uno por detalles te puedes quedar fuera. Reconozco que aliviaría mucho el calendario y a muchos jugadores. Los buenos queremos que jueguen siempre pero se van con selección y juegan 55 partido al año y así seguramente será acabar antes con su carrera deportiva”, comentaba el entrenador del Betis.

Por último, fue cuestionado por los equipos que sin tener una gran posesión, están rindiendo bien y son sus rivales directos. “La posesión o no tenerla no es lo importante, sino que lo que hagas, lo hagas bien. Tener el balón no es complicado, pero hacer daño y llegar a portería teniendo ocasiones sí. La posesión se utiliza para poder defender mejor. Mientras tienes el balón, no lo tiene el rival, con lo cual no te hará daño. Si estamos defendiendo ese momento no tendríamos estos resultados. Valoro positivamente lo que hacen otros equipos sino tener el balón, faltaría más. Cada uno propone lo que cree conveniente y crea un estilo y se acomoda con los futbolistas adecuados para este estilo. Todo el mundo quiere tener el balón seguro porque así saben que no les harán gol. Pero es un debate que la gente ya tiene metida en la cabeza lo que le gusta y no. Pero lo importante es que lo que se decida hacer que se haga bien. Al que más posesión ha tenido siempre le ha ido bien, al Barcelona. No se puede decir es mejor o peor, hay que respetar opiniones, conceptos y modelos. Lo importante es que lo que hagas, lo hagas bien”, finalizaba Setién.