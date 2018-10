Setién: “Es el peor partido que hemos jugado este año”

Quique Setién, entrenador del Real Betis, analizaba la derrota de su equipo en Getafe por 2-0 en la décima jornada liguera. El técnico cántabro señalaba que “es el peor partido que hemos jugado en todo el año. Desde el principio, salvo los primeros 8-10 minutos y en momentos aislados que hemos podido gestionar mejor, pero en el resto el rival ha sido superior con bastante claridad. No hemos sido capaces de poder leer mejor el partido. Hemos tenido muchas imprecisiones y no hemos visto el camino en ningún momento, ni tener el balón, ni ocasiones. No hemos estado nada bien y lo asumimos como tal. No hemos tenido mucho para prepararlo pero lo conocíamos de sobra, nos ha faltado un poco de frescura y el rival nos ha superado con claridad, nada que decir”.

Asumía el cántabro la superioridad del Getafe en este encuentro y continuaba el ejercicio de autocrítica. “Hemos intentado cambiar muchas cosas durante el partido, tratando de mejorar y tener el balón y llegar con más peligro pero en la segunda han sido dos goles seguidos. Cambiamos cosas en el descanso para mejorar pero cuando tú no estás con tu día, tienes muchas imprecisiones, no estás fresco para recuperar segundas jugadas… Ya sabíamos que iba a ser un partido duro con exigencia física y nos ha faltado claridad y ese punto de tensión no lo hemos tenido y estoy seguro que no es porque no hayamos querido. No hemos tenido mucho tiempo para descansar lo suficiente ante un partido tan exigente. Desde el principio ya he visto que nos faltaba algo. Es verdad que tratas de asegurar más pero el rival ha sido superior y está claro, lo hemos visto que sin el balón sufrimos más y nos cuesta más”.

Sobre la falta de gol en varios partidos de esta temporada, Setién afirmaba que “es verdad que nos está costando ver puerta y hemos tenido ocasiones para llevar más goles pero hoy no ha sido así, ni tuvimos ocasiones quitando algún remate y posibilidad de pase. El equipo no ha estado fino. La realidad es esa. Tratamos de mejorarlo. Somos conscientes de que en el fútbol hay que meter goles pero tenemos lo que tenemos y estamos en el momento en el que estamos. Hay mucha gente que se puede alarmar y pensar que problema muy serio. No lo es y el día que empecemos a marcar lo haremos seguido. Hoy es un día especial. No hemos sido nosotros. Ha sido el primer partido en el que somos realmente pero es, que el rival nos supera y que no hacemos nada de lo habitual. No contábamos con esta derrota porque confías que puedes superarlo, como el año pasado, pero hoy hemos venido condicionados también por el partido tan cercano del jueves, viaje y no tiempo para descansar ni casi para entrenar. No son disculpas porque sabemos lo que hay. Hemos sido peores pero nos podemos permitir esto porque nos puede poner en una dimensión real: podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Y Getafe no es un cualquiera”.

Setién y Bordalás no se saludaron ni al principio ni al final del partido. Ambos técnicos ya cruzaron declaraciones en anteriores enfrentamientos y el cántabro era cuestionado. “Hemos venido a jugar al fútbol”, respondía escuetamente.

Por último, Setién hablaba sobre las variaciones sobre el terreno al ver que su equipo no funcionaba: “Es posible que los cambios hayan llegado tarde. Uno le da muchas vueltas a las cosas y trata de mejorar. En el descanso hablamos de cambiar algunas cosas. Canales viene de jugar partidos seguidos y necesita su descanso y podríamos haberlo sacado antes pero considerábamos que iba a ser lo mejor y luego ni aunque hubiéramos hecho ocho cambios las cosas no hubieran cambiado demasiado”.