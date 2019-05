Setién: “¿Europa? Mientras haya posibilidades reales, vamos a ir a por ello”

El Betis apura este domingo sus remotas opciones de seguir en la pelea por Europa. Lo que tiene claro Setién es que hay que terminar LaLiga con decencia y la cabeza alta. Y a ello viaja su equipo al siempre complicado feudo del Eibar.

“El equipo está bien; hemos entrenado extraordinariamente bien, hemos metido bastante carga estos días… nos hemos puesto en situación para Éibar. Sabemos que es un partido complicado y lo difícil que es ese campo, pero estamos preparados y mentalizados para sacar un buen resultado”, ha dicho el entrenador bético en rueda de prensa.

Sobre la charla que ha mantenido hoy con el plantel durante el entrenamiento, Setién resume que aún es posible el objetivo de Europa: “Por supuesto que es posible, lo he dicho reiteradamente; mientras haya posibilidades reales, vamos a ir a por ello. Es verdad que se tienen que dar otros resultados y no dependemos de nosotros pero el fútbol a veces tiene sorpresas; no quiero generar expectativas, pero vamos a pelear a Éibar y a hacer un ben partido; queremos terminar con la cabeza alta, tenemos que estar hasta el último día motivados, demostrar que somos gente trabajadora y honrada”.

Sobre la idoneidad de jugar fuera de casa, ante el clima de crispación que reina en el Villamarín durante los últimos encuentros, se limitó a decir que “en algunos partidos en casa hemos estado bien y en otros, no. No lo sé si es mejor jugar fuera de casa… hay que jugar todos los partidos y los afrontaremos como vienen”.