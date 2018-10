Setién: “Ganas en Milán y quieren que te quedes toda la vida y luego pierdes en Getafe y te quieren echar”

La Copa arranca el jueves para el Betis en Santander, en un partido muy especial para el técnico del Betis, Quique Setién, que se enfrenta al equipo de toda su vida, el Racing.

Setién ha concedido una entrevista a Ser Cantabria en la que analiza el arranque de temporada de su equipo, con sensaciones muy diferentes en LaLiga y en Europa: “Hay muchas cosas del banquillo que no me gustan, estoy cerca de los jugadores, del césped, del balón. Pero otras cosas me cuesta llevar. La gente nada más que quiere ganar y a veces te provoca frustraciones. Lo importante a veces es hacer el camino bien, no pensar sólo en el resultado y formar un futuro. La realidad es que el día que ganas en Milán quieren que te quedes toda la vida y luego pierdes en Getafe y te quieren echar. Estos vaivenes a uno le cuesta llevarlos”, explicó Setién.

Analizando el mejorable rendimiento de su equipo en LaLiga, insiste en que “el cambio de chip en menos de 72 horas es bestial y cuesta adaptarse. Joaquín sabe que la exigencia de este club es muy alta y no se permiten los errores, pasamos de la euforia a la decepción en cuatro días. Cuesta analizar las cosas con perspectiva”, añadió el entrenador del Betis.

En cuanto a su estilo de juego, comentó que “si se analizan los partidos con detenimiento, somos de los equipos que más juegan hacia delante, posesión y ocasiones tienen, y de los que menos goles recibe. Pero nos hemos atascado. El año pasado con estos jugadores llevábamos 16 goles y en la pretemporada, también. La realidad es que hacemos muchas cosas bien pero no culminamos”.