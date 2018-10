Setién huye de la euforia tras ganar en Milán: “Hay que mantener la calma, esto es muy largo”

Tras la brillante victoria en la Liga Europa sobre el Milan (1-2), el Betis vuelve a LaLiga este domingo (12.00) para enfrentarse al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha analizado la previa del choque en rueda de prensa.

Centrado de lleno en LaLiga, donde el equipo necesita sumar de tres en tres, Setién huye de la euforia europea: “Estamos igual que tras el partido de Valladolid, hay que mantener la calma y esto es muy largo. Habrá momentos difíciles y de euforia y no queremos que nada nos altere; seguiremos trabajando los siguientes partidos”.

Sobre el rival de este domingo, comentó que “no es un equipo que se encierre atrás. El Getafe es un equipo bastante atrevido, que te va apretar arriba, que tiene mecanismos para apretar y jugar en campo contrario. Es verdad que no es como nosotros porque ellos prefieren terminar antes las jugadas, metiendo el balón en el área rápidamente. No gestionan tanto el balón ni combinan tanto, pero son un equipo que nos va a presionar arriba; lo ha hecho siempre cuando hemos jugado contra ellos. Y sí que es cierto que ocasionalmente tienen también que defenderse, pero eso es exactamente igual que nosotros. No espero que sea un partido como el que jugamos contra el Valladolid, o en Vitoria o como el que hemos jugado en otros campos”.

Además, explicó cómo vivió la gran cita de Milán, junto a su afición: “Para mí era un día señalado por el estadio y el equipo que era; siempre les tuve admiración, por tener siete Copas de Europa, por el escenario, por todo. Nos impresionó el ambiente de San Siro y nos vimos arropados por nuestra afición que se desplazó allí. Todo acabó con una victoria que quedará en el recuerdo”.

Setién se refirió, por otra parte, al hecho de haber ganado el partido teniendo menos posesión que el Milan: “Nuestro objetivo no es ganar la posesión todos los partidos. La posesión es un medio, no un fin, que nos ayuda para hacer goles y en eso trabajamos. Un equipo como el Milán nos compromete y se nota los equipos que tienen predisposición para atacarte, y ante eso te tienes que emplear en defensa. Es normal que el Milan nos quite el balón. Para ganar hay que tener efectividad y cuantas más ocasiones tengamos habrá más posibilidades de ganar. El problema es cuando esto no ocurre y un equipo con menos ocasiones gana; esto es fútbol. Yo quiero tener el balón para tener más ocasiones pero no podemos controlar lo que hacen los rivales. Lo que hizo el Milán nos facilitó nuestra labor porque teníamos más espacios”.