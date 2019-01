Setién: “Intentamos crecer, sacar puntos y pasar eliminatorias; y lo estamos haciendo”

Quique Setién, a pesar de tener al Betis en las tres competiciones, no termina de tener a toda la afición de su parte. Desde hace meses, hay un runrún en torno al técnico cántabro, algo por lo que se le ha preguntado hoy en la previa del partido contra el Girona. Y entrenador se ha mostrado tranquilo y confiando con que las cosas irán mejor todavía.

Así, Setién comentó que “en realidad, nunca me ha faltado el aire… Es verdad que uno siempre está expuesto a que las cosas no gusten. Pero la afición es tan amplia y hay tantas opiniones, que yo me quedo con la gente que ve las cosas con una perspectiva positiva. Para los que no, pues los escucho e intento aprender. Pero creo que hay mucha gente entre la afición que piensa que los accidentes también pueden pasar, pero que la trayectoria es muy positiva”.

Del mismo modo, Setién se mostró satisfecho por cómo van las cosas: “nosotros seguimos trabajando más en el objetivo que en el día a día. Intentamos crecer, mejorar, sacar puntos y pasar eliminatorias. Afortunadamente, lo estamos haciendo. A veces, hasta por encima de lo esperado”.

Por último, habló del Girona y dijo que “conviene ganar siempre. Mañana, pasado y todos los partidos. Estamos aquí para ganar siempre y hacer las cosas bien. Pero todos los equipos quieren lo mismo. El Girona es un gran equipo. Siempre nos ha comprometido mucho, tanto en su casa como aquí. Tiene a buenos futbolistas y no va a ser fácil. Será un partido con alternativas, porque no es un equipo que se meta atrás, sino que busca ir arriba a hacerte daño. El Girona es un gran equipo, hay que tenerle en cuenta. Ahí está también luchando para estar arriba, como el Getafe. Quizás no se cuenta con algunos equipos porque no tienen una gran trayectoria en Primera, pero yo los valoro mucho porque lo están haciendo muy bien”.