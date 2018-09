Setién y la falta de gol: “Hemos sido de los equipos que más ocasiones han creado”

Quique Setién es consciente de que al Betis le falta gol. Sabe que la pelota no está entrando lo suficiente para ganar partidos, pero está tranquilo porque cree que están haciendo todo lo posible para que los tantos lleguen más pronto que tarde.

Y así se ha explicado en la mañana de hoy, en la rueda de prensa previa al partido cn el Athletic de Bilbao: “Repartimos mucho los goles, prefiero que haya tres jugadores que en punta jueguen como los que tenemos y que entre los tres marquen 30 goles, que tener sólo uno que meta esos 30 goles. Ahora no estamos teniendo acierto de cara a gol, pero no me preocupa. Las cosas surgen y vienen y desaparecen. Nosotros tratamos de trabajar para generar las ocasiones. Si hubiéramos metido solamente un 10% o un 15% de las ocasiones que hemos tenido tendríamos más puntos, porque hemos sido de los equipos que más ocasiones han creado”.

Asimismo, Setién continuaba indicando que “no deja de ser curioso, es obvio, esto lo llevo viviendo toda mi vida en el fútbol. El acierto y la inspiración va y viene. Los jugadores son como son pero yo no estoy preocupado. Lo importante es llegar y generar las ocasiones. En Atenas tuvimos tuvimos 3-4 mano a mano, un remate de Loren que se va fuera por el palo por poco.. estas cosas son como son. El que piensa que las puede cambiar es porque tiene un don que puede hacer que las cosas se puedan cambiar de la noche a la mañana…”.

Y para terminar, Setién explicaba que todos estaban tranquilos: “Lo importante es que los jugadores no estén preocupados y que cuando llegue el primero venga una racha de continuidad. Que marquemos y nos den victorias. En todos los partidos hemos sido mejor que el rival, pero hay que ganar. Igual no juegas todo lo bien que queramos, porque el rival también tiene algo que decir, pero ojalá tengamos una en el último minuto y la metamos con el culo”.