Setién, entre la opciones del Espanyol para sustituir a Rubi

El Real Betis negocia la llegada de Rubi a su banquillo para comandar el proyecto 2019-20. El técnico catalán es el elegido en Heliópolis y se sigue trabajando en su desvinculación del club blanquiazul. Entretanto, en la entidad ‘perica’ ya se han hecho a la idea y han comenzado a rastrear el mercado de entrenadores para encontrar el sustituto más adecuado a Rubi. Curiosamente, y según apuntan La Vanguardia y Mundo Deportivo, una de las opciones es Quique Setién, el extécnico del Betis.

Los movimientos definitivos desde el Espanyol no se producirán hasta que no se concrete la salida de Rubi, si bien la secretaría técnica ya habría contactado con el cántabro, que se encuentra entre el ramillete de técnicos que más gustan en el club blanquiazul. Otras de las opciones son Juan Antonio Pizzi, Pablo Machín y el propio David Gallego, el preparador del filial.

En el Espanyol entienden que tanto Setién como Machín y Gallego encajan con la idea de juego que ha dejado Rubi en el equipo y que ha valido para alcanzar la clasificación europea esta temporada.

Concretamente, la opción de Setién gusta en el club barcelonés porque seguiría la línea de fútbol de posesión y ofensivo. Uno de ellos será el elegido cuando la situación entre el Betis, Espanyol y Rubi se haya desbloqueado, afirman las mismas fuentes.