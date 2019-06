Setién, sobre Lainez: “Hoy día con dos aspectos no puedes convertirte en figura”

El exentrenador del Real Betis, Quique Setién, se encuentra en México a la espera de conocer en qué lugar seguirá desempeñando su carrera profesional como entrenador la próxima temporada. El último técnico del equipo verdiblanco, que será sustituido por Rubi, fue preguntado por las características y la proyección del jugador Diego Lainez.

“Diego es un futbolista que todavía necesita muchas cosas que mejorar. Es verdad que tiene un potencial enorme”, aseguraba el entrenador cántabro, “pero como le suele pasar a estos futbolistas que son tan jóvenes que avanzan tanto y tan rápido, dejan por el camino muchas cosas que tendrían que mejorar”, ha asegurado Setién a la cadena mexicana Televisa en una entrevista.

Preguntado por si le falta algo de madurez futbolística, el exentrenador del Betis afirmaba con rotundidad: “Hoy en día con dos aspectos no puedes convertirte en figura, en ligas como la española o en la mexicana”, aseguraba. El santanderino confía en que “desde fuera es un jugador tremendamente atractivo, porque visualmente hace cosas extraordinarias, pero esas cosas… hay que tener mucha continuidad y hacer más”, decía sobre Lainez.

A pesar de considerar que tiene muchas cosas que mejorar, Setién cree que si Lainez “fuera tan desequilibrante de verdad y metiera dos goles, podría convertirse en Messi. Entonces le permitiríamos no hacer nada más, pero hay que meter los goles y si no los metes, hay que ponerse a trabajar”. Setién asegura que el jugador mexicano “tiene que mejorar muchos conceptos, y tiene edad para ello. Si pone voluntad y es receptivo, y ya se lo he dicho a él, seguro que avanzará”, finalizaba.