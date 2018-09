En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Girona, el entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha hablado sobre el incidente ocurrido el pasado domingo cuando se dirigió a la grada en el transcurso del partido ante el Athletic.

“Ya el otro día pedí perdón y lo reitero. Es verdad que no tengo que tener esas reacciones y que tengo que controlarme más. A partir de ahí, yo no estaba especialmente molesto por mí. Esto ha pasado en todos los sitios y más veces aquí. Yo creo que los jugadores necesitan apoyo en el campo, eso es fundamental. ¿En contra? Pues no pasa nada, ellos son soberanos en sus decisiones. Pueden hacer lo que crean. Yo trato de hacer ver que eso no es lo mejor para el equipo, pero si no puedo, pues seguiremos trabajando”, ha dicho Setién antes de asegurar que “lo que sí tengo claro es que eso no me va a influir en la toma de decisiones, porque eso me hace perder la credibilidad entre mis jugadores. Si la perdiera, me tendría que ir. Estaría perdido y, como consecuencia, el equipo”.

A Setién se le ha recordado que hay parte de la afición que sí reconoce su trabajo de manera positiva. “Yo lo agradezco enormemente, por supuesto. Pero creo que no hay que personalizar las cosas. Ni en mí, ni en Francis, ni en Sanabria, ni en Joaquín… esto es el Betis. Hay que tener un sentimiento de unión para que este club crezca. Creo que es mejor hacerlo todos juntos que por separado. Sé que es imposible convencer a todo el mundo. Pero lo importante de verdad es el Betis. Los que lleváis muchos años aquí viviendo este club, ya sabéis la capacidad que tiene para cambiar sus ritmos. Está bien, está mal, está bien, está mal… Y nunca se sabe el motivo exacto de esos cambios. Creo que es un tema para debatir y analizar desde la tranquilidad y la humildad”.

A continuación, Setién añadió que “no quiero ser ni más ni menos que nadie. Yo soy alguien que está aquí de paso. Lo que queda después es el club, la institución. Es muy importante que contemplemos que no se puede ganar siempre. Ni vamos a perder siempre. Todo esto si queremos ser un equipo fiable, sólido. Lo que no puede ser es ganar la Copa, jugar la Champions y luego bajar. Hay que analizar por qué hay equipos históricos varios años en Segunda. Y al revés, como equipos que no lo son están en Primera haciendo un papel más que digno. Por eso creo que no es cosa de un jugador, del entrenador… lo más importante es el Betis. La explicación que yo le doy a esto, que es lo que no me encaja es: le ganamos al Sevilla 1-0 y estaba todo el mundo entusiasmado y feliz. Jugamos en Valencia un partido extraordinario. Hemos ido a Atenas a jugar contra un equipo que lleva 19 títulos en 22 años. Hicimos un partido espectacular en el que sólo nos faltó el gol. Y viene aquí el Athletic, nos mete dos goles y hay una reacción que no entiendo. Yo creo que estos futbolistas se han ganado el derecho a ser ayudados en situaciones comprometidas. Es que no vamos a ganar siempre, eso somete a una tensión a los futbolistas, que son de quienes dependemos todos. Tenemos que tenerlos en las mejores situaciones. No podemos ponerles en ese estado de emoción, no es positivo para tu club, para tu camiseta, para tu escudo. Yo no sé los que son y todo el mundo me dice que son pocos. Si podemos convencer a los del runrún que lo ven de esta manera será mejor para todos. Me encantaría sentarme con ellos uno a uno y explicarle las cosas. Seguro que cambiarían de opinión. Sacar la bandera sólo cuando ganas es un poco ventajista. Yo es que tengo esta manera de pensar. Es difícil que yo vaya a cambiar. Muy difícil”.