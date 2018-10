El Real Betis cierra mañana por la tarde ante el Atlético de Madrid un tramo de competición que le llevará a acumular siete partidos en tres semanas. De momento, en lo que a números se refiere, el cuadro verdiblanco ha saldado dicho periodo con tres empates (Valencia, Olympiacos y Athletic) y tres victorias (Girona, Leganés y Dudelange).

“El balance es positivo en cuando a la línea estable de rendimiento. En todos los partidos nos ha costado encontrar el camino del gol. Por otra parte hemos sido más consistentes en defensa. Nos ha permitido sumar puntos para estar en la zona tranquila. Lo más importante es haber mantenido la misma línea de juego en posesión. Creo que somos bastante estables. Podemos darlo como notable”, ha comentado en rueda de prensa el técnico del Betis, Quique Setién.

El partido de mañana cerrará el ciclo de siete partidos en 22 días abierto en Valencia. Preguntado por la posibilidad de crecer todavía más en la tabla si se consigue una victoria mañana en el Wanda Metropolitano, Setién ha dicho que “no me lo imagino, todo lo que pase ahora será circunstancial. No nos va a afectar si ocurre o si perdemos mañana. Todo es pasajero, no va a tener una implicación de cara al futuro importante. Sí en la alegría con la que se afronta el siguiente partido si la clasificación en la tabla es buena”.

Para el partido de mañana, Setién ha convocado a 18 futbolistas entre los que no se encuentran Barragán, Feddal y Sergio León. El primero acabó con molestias en el pie el encuentro del jueves ante el Dudelange, mientras que el central y el delantero se han quedado sin viajar a Madrid por decisión del propio técnico. “El otro día acabó con problemas en el pie. No creo que tenga consecuencias. El resto es por imposibilidad de llevar a más. Algún jugador se tiene que quedar fuera. No puedo llevar a todos”, ha dicho Setién en rueda de prensa.

El que sí está en la lista es Tello, futbolista sobre el que ha hablado también el técnico. “Desde que consideramos que fuera una alternativa para el carril ha tenido un compromiso extraordinario. Es verdad que no lo vamos a poder contemplar defensivamente como otros jugadores, pero se está comprometiendo en mejorar. Con el balón nos da muchas cosas. Ahora también tenemos mucho en cuenta los esfuerzos que está haciendo”.