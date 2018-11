Setién y los elogios de Xavi: “Yo también me divertiría viendo al Betis”

En el transcurso de la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará mañana por la noche en el Benito Villamarín entre el Real Betis y el Real Club Celta, al entrenador verdiblanco, Quique Setién, se le ha preguntado por las palabras del que fuera jugador del FC Barcelona Xavi Hernández en las que se elogia el estilo de juego del técnico cántabro.

“Me gusta el Athletic de Berizzo porque no especula y juega con mucha intensidad, aunque su concepto táctico no lo adaptaría a mi equipo. Me gusta el Betis de Quique Setién. Disfruto viéndoles jugar porque intenta hacer cosas nuevas. Pone defensa de tres y un central lo pone en el mediocampo. Aunque evidentemente es Guardiola el entrenador que más me fijo. Me gusta el City y lo disfruto. Analizo todo lo que hacen los equipos para descartar y asumir propuestas”, dijo Xavi en Catalunya Radio.

“Supone todo un orgullo. Yo también me divertiría viendo al Betis la mayor parte de los partidos. Hay mucha gente que disfruta viendo al Betis”, ha comentado Setién antes de pronunciarse sobre lo que espera de la afición verdiblanca en la cita de mañana.

“Pido el apoyo a los jugadores y al equipo. Nos han dado muestras de ser un equipo comprometido. Dependemos de los jugadores que tenemos para ganar los partidos. Pides que haya cierta tolerancia al error y que apoyen como hace la inmensa mayoría. Estos futbolistas nos han dado mucho. Todos queremos ganar, pero sólo lo hace uno. El acierto va y viene. No cambiamos prácticamente nada”, añadió Setién.