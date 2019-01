Setién y los halagos a Tello: “Le dije que no le volviera a dejar tirar una falta a Joaquín…”

La rueda de prensa previa al partido que jugará mañana el Betis contra el Espanyol, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, ha dado para mucho. Quique Setién ha hablado del duelo, del mercado de fichajes y también se ha referido a la situación de jugadores concretos, como es el caso de Tello.

Así, lo primero que hizo Setién fue bromear cuando le preguntaron si ya estaba claro que todas las faltas que hubiera por la izquierda las iba a lanzar Tello después del golazo que marcó el pasado domingo al Girona: “Pues sí. Le dije a Tello que no le volviera a dejar tirar una falta a Joaquín”.

Pero ya más en serio alabó el trabajo que viene realizado el futbolista catalán, quien no partió en la temporada con un papel protagonista: “Lo está haciendo muy bien y nos está dando cosas inesperadas como los goles de falta. Llevamos tres goles de falta directa. Dos de Tello y uno de Canales. ¿Los penaltis para Canales? Depende, lo estamos valorando. Lo veremos según quién esté mejor”.

Y, aparte de sobre Tello, Setién también habló de un tema para salir del paso de unos rumores que no le han gustado nada, ya que se ha publicado que el Barcelona le había llamado para preguntarle por Boateng, al que tuvo en Las Palmas: “Yo me pasmo del atrevimiento de algunos medios que dicen esto. A mí no me ha llamado absolutamente nadie del Barcelona. Me pasmo… Eso sí, por supuesto que es un fichaje extraordinario para el Barcelona. El tiempo que estuvo con nosotros nos dio muchísimas cosas. Es un gran futbolista. Creo que el Barcelona ha hecho un gran fichaje”.